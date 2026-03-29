استعدادا لعودة الدوري.. الأهلي يواجه فريق الشباب في النادي

استقر الجهاز الفني للأهلي على إقامة مباراة ودية ضد فريق الشباب في النادي وذلك ضمن الاستعداد لعودة الدوري.

وتقام المباراة بعد غد الثلاثاء، وذلك من أجل تجهيز كافة عناصر الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وتُلعب على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

ويغيب عن الأهلي مجموعة اللاعبين الدوليين لتواجدهم مع منتخب مصر والمنتخبات الأخرى.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم 7 أبريل في أول جولة للمرحلة النهائية للدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.