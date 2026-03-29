توتنام يعلن إقالة تودور

الأحد، 29 مارس 2026 - 16:39

كتب : FilGoal

إيجور تودور - يوفنتوس

أعلن نادي توتنام يوم الأحد إقالة مدربه الكرواتي إيجور تودور بعد أسابيع قليلة من تعيينه.

في منتصف فبراير الماضي، تولى تودور تدريب توتنام لإنقاذه من سلسلة النتائج السيئة، لكن الفريق اقترب معه من الهبوط من الدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي عبر موقعه: "نؤكد أنه تم الاتفاق بشكل متبادل على رحيل المدرب إيجور تودور عن النادي".

أخبار متعلقة:
وأضاف "كما غادر كل من توميسلاف روجيتش وريكاردو راجناتشي منصبيهما كمدرب لحراس المرمى ومدرب بدني على التوالي".

ووجه توتنام الشكر لإيجور وتوميسلاف وريكاردو على جهودهم خلال الأسابيع الستة الماضية.

وأتم "نعرب عن تعاطفنا مع إيجور في ظل وفاة والده مؤخرًا، ونتقدم له ولعائلته بخالص الدعم في هذا الوقت الصعب".

وأفاد النادي اللندني أنه سيتم الإعلان عن مستجدات اسم المدرب الجديد في الوقت المناسب.

يعيش الكرواتي إيجور تودور مدرب توتنام هوتسبير الإنجليزي، حالة حداد.

وتغيب تودور عن المؤتمر الصحفي لتوتنام عقب مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي بعدما تم إبلاغه بوفاة والده ماريو، بعد لحظات من المباراة.

ويعاني توتنام من أسوأ نتائج له منذ 91 عاما، بعدما فشل في الفوز 13 مباراة على التوالي.

ولجأ توتنهام إلى تعيين تودور بعد إقالة توماس فرانك في فبراير الماضي.

ولم يجمع تودور سوى نقطة واحدة من التعادل أمام ليفربول 1-1، في خمس مباريات خاضها الفريق في الدوري تحت قيادته.

ويحتل توتنام المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام وست هام صاحب المركز الـ18 أول مراكز الهبوط.

توتنام إيجور تودور
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526153/توتنام-يعلن-إقالة-تودور