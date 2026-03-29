كلوب: صلاح واحد من أعظم اللاعبين على مر التاريخ

الأحد، 29 مارس 2026 - 16:05

كتب : FilGoal

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق على أن محمد صلاح لاعب الريدز أحد أعظم اللاعبين على مر التاريخ.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لموقع This is Anfield: "في فترتي ومع متابعتي الدائمة لليفربول، صلاح بالتأكيد واحد من الأعظم على مر التاريخ، فالأرقام تتحدث عن نفسها، وهي أرقام استثنائية لا يصنعها إلا لاعب استثنائي".

وواصل "صلاح في القمة تماما، لا أستطيع مقارنته بالآخرين بشكل عام، فقط باللاعبين والأشخاص الذين عملت معهم، لقد وضع معايير جديدة وقدم أرقاما مذهلة، وكان سفيرا رائعا لبلده وللمنطقة بأكملها".

أخبار متعلقة:
وأردف "محمد صلاح إنسان رائع، منافس حقيقي، ومررنا بلحظات مختلفة معا، لكننا كنا نعود سريعا لأننا كنا نريد الشيء نفسه، أقصى نجاح للفريق، ويمكنني الآن النظر إلى الماضي وأتخيل كيف ستشعرون وأنتم تبتسمون وتقولون يا لها من فترة رائعة".

وأتم "أحببت حقا أن أكون جزءا من مسيرته ورحلته، وأعرف مدى تأثيره، وآمل أن تحتفلوا بالمباراة الأخيرة ويختتم الفريق الموسم بمشاعر إيجابية، والحياة تستمر، وعندما نلتقي في مباريات الأساطير ونقابل لاعبي الماضي، يكون الأمر أشبه بلقاء زملاء المدرسة القدامى".

وأعلن محمد صلاح عبر فيديو عن نهاية رحلته مع ليفربول نهاية الموسم الجاري، لمشاهدة الفيديو من هنا.

وستكون مباراة ليفربول أمام برينتفورد هي الأخيرة لصلاح على ملعب أنفيلد والمقررة يوم 24 مايو.

ويخوض ليفربول مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد حامل اللقب باريس سان جيرمان.

كما يواجه مانشستر سيتي في دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526151/كلوب-صلاح-واحد-من-أعظم-اللاعبين-على-مر-التاريخ