انتهت كرة سلة - الاتصالات (75)-(81) الأهلي.. انتصار الأحمر

الأحد، 29 مارس 2026 - 15:57

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - الأهلي ضد الاتصالات كرة سلة

يواجه الاتصالات فريق الأهلي ضمن المباراة الثالثة من سلسلة نصف نهائي دوري الرجال لكرة السلة.

وحسم التعادل أول مباراتين في السلسلة إذ أن النتيجة 1-1، ويقام نصف النهائي بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.

نهاية المباراة بفوز الأهلي 81-75

ق0:30 تقدم الأهلي 79-75

ق0:35 فارق نقطتين فقط والأهلي متقدم 77-75

ق2:16 الفارق يتقلص 74-69

ق3:19 الأهلي يتقدم 74-67

ق5:00 ثلاثية تشعل اللقاء والفارق 3 نقاط فقط 67-64

ق7:11 الفارق يتقلص 67-57

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة 67-53

ق3:00 الأهلي يتقدم 60-48

ق5:24 تقدم الأهلي 55-44

ق7:30 تقدم الأهلي 53-42

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 50-37

ق00:30 حمد فتحي يواصل التألق ويسجل مجددا والنتيجة 50-37

ق1:30 ثلاثية من عمر طارق وتقدم الأهلي 48-31

ق4:20 الفارق يتقلص أكثر والنتيجة 41-27

ق5:50 الفارق يتقلص إلى 39-20 للأهلي

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى 31-6

ق0:30 زاك لوفتون يسجل النتيجة 29-6

ق3:30 ثلاثية جديدة من لوفتون توسع الفارق 18-3

ق5:00 ثلاثية زاك لوفتون توسع الفارق للأهلي 13-3

ق7:00 تقدم الأهلي 8-2

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي الاتصالات
