انتهت كرة سلة - الاتصالات (75)-(81) الأهلي.. انتصار الأحمر
الأحد، 29 مارس 2026 - 15:57
كتب : FilGoal
يواجه الاتصالات فريق الأهلي ضمن المباراة الثالثة من سلسلة نصف نهائي دوري الرجال لكرة السلة.
وحسم التعادل أول مباراتين في السلسلة إذ أن النتيجة 1-1، ويقام نصف النهائي بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.
نهاية المباراة بفوز الأهلي 81-75
ق0:30 تقدم الأهلي 79-75
ق0:35 فارق نقطتين فقط والأهلي متقدم 77-75
ق2:16 الفارق يتقلص 74-69
ق3:19 الأهلي يتقدم 74-67
ق5:00 ثلاثية تشعل اللقاء والفارق 3 نقاط فقط 67-64
ق7:11 الفارق يتقلص 67-57
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة 67-53
ق3:00 الأهلي يتقدم 60-48
ق5:24 تقدم الأهلي 55-44
ق7:30 تقدم الأهلي 53-42
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 50-37
ق00:30 حمد فتحي يواصل التألق ويسجل مجددا والنتيجة 50-37
ق1:30 ثلاثية من عمر طارق وتقدم الأهلي 48-31
ق4:20 الفارق يتقلص أكثر والنتيجة 41-27
ق5:50 الفارق يتقلص إلى 39-20 للأهلي
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى 31-6
ق0:30 زاك لوفتون يسجل النتيجة 29-6
ق3:30 ثلاثية جديدة من لوفتون توسع الفارق 18-3
ق5:00 ثلاثية زاك لوفتون توسع الفارق للأهلي 13-3
ق7:00 تقدم الأهلي 8-2
الفترة الأولى
انطلاق المباراة