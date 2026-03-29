أراوخو: تدخلي العنيف على فودين لم يكن مقصودا

أوضح رونالد أراوخو مدافع برشلونة ومنتخب أوروجواي أن تدخله القوي على فيل فودين جناح منتخب إنجلترا في لقاء الفريقين لم يكن مقصودا.

وشهدت المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب ويمبلي تدخلا عنيفا للغاية من أراوخو ضد فودين.

وقال أراوخو في تصريحات للصحفيين: "تدخلي العنيف على فيل فودين؟ تحدثتُ إليه بعد المباراة، قال لي إنه بخير".

وأضاف مدافع برشلونة "هذه الأشياء تحدث على أرض الملعب".

وتابع "لم يكن هدفي أن أسبب الأذى، كنت استهدف الوصول للكرة. فودين يعرف ذلك. أنا سعيد لأنه لا توجد مشكلة".

واستبدل فودين عقب هذا التدخل لكن الإصابة لم تبعده من معسكر إنجلترا.

إذ أعلن المنتخب الإنجليزي خروج 8 لاعبين من معسكر الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة اليابان يوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي، بعد التعادل مع أوروجواي يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يغادر المعسكر 8 لاعبين، من بينهم آرون رامسديل، فيكايو توموري ودومينيك كالفيرت-لوين.

كما سيعود جون ستونز إلى مانشستر سيتي للخضوع للتقييم بعد تعرضه لمشكلة خلال التدريبات قبل التعادل 1-1 مع أوروجواي مساء الجمعة.

وعاد كل من آدم وارتون لاعب كريستال بالاس، ونوني مادويكي لاعب أرسنال إلى نادييهما بسبب إصابات تعرضا لها خلال المباراة.

وسيعود أيضًا ديكلان رايس وبوكايو ساكا إلى أرسنال لإجراء فحوصات طبية.