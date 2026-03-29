أراوخو: تدخلي العنيف على فودين لم يكن مقصودا

الأحد، 29 مارس 2026 - 15:33

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو - أوروجواي

أوضح رونالد أراوخو مدافع برشلونة ومنتخب أوروجواي أن تدخله القوي على فيل فودين جناح منتخب إنجلترا في لقاء الفريقين لم يكن مقصودا.

وشهدت المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب ويمبلي تدخلا عنيفا للغاية من أراوخو ضد فودين.

وقال أراوخو في تصريحات للصحفيين: "تدخلي العنيف على فيل فودين؟ تحدثتُ إليه بعد المباراة، قال لي إنه بخير".

ديشامب يوضح موقف مبابي من المشاركة أمام كولومبيا بيلد: نوير جاهز لمباراتي فرايبورج وريال مدريد ضحية جديدة في مستشفى أرسنال.. هينكابي يغادر معسكر الإكوادور دي بروين: وضع لوكاكو في نابولي ليس جيدا.. وكل شيء هناك يتم تضخيمه

وأضاف مدافع برشلونة "هذه الأشياء تحدث على أرض الملعب".

وتابع "لم يكن هدفي أن أسبب الأذى، كنت استهدف الوصول للكرة. فودين يعرف ذلك. أنا سعيد لأنه لا توجد مشكلة".

واستبدل فودين عقب هذا التدخل لكن الإصابة لم تبعده من معسكر إنجلترا.

إذ أعلن المنتخب الإنجليزي خروج 8 لاعبين من معسكر الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة اليابان يوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي، بعد التعادل مع أوروجواي يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يغادر المعسكر 8 لاعبين، من بينهم آرون رامسديل، فيكايو توموري ودومينيك كالفيرت-لوين.

كما سيعود جون ستونز إلى مانشستر سيتي للخضوع للتقييم بعد تعرضه لمشكلة خلال التدريبات قبل التعادل 1-1 مع أوروجواي مساء الجمعة.

وعاد كل من آدم وارتون لاعب كريستال بالاس، ونوني مادويكي لاعب أرسنال إلى نادييهما بسبب إصابات تعرضا لها خلال المباراة.

وسيعود أيضًا ديكلان رايس وبوكايو ساكا إلى أرسنال لإجراء فحوصات طبية.

كلوب: صلاح واحد من أعظم اللاعبين على مر التاريخ روماريو: بدون نيمار احتمالية تحقيق كأس العالم تصبح أصعب موندو ديبورتيفو: ثنائي مانشستر يتنافس للحصول على خدمات تونالي تعرض للإيقاف في الدوري.. البلغاري كاباكوف حكما لمواجهة مصر ضد إسبانيا ديشامب يوضح موقف مبابي من المشاركة أمام كولومبيا حوار في الجول - مساعد إنريكي: هكذا ستستفيد مصر وإسبانيا من الودية.. والشبه بين مرموش ويامال بيلد: نوير جاهز لمباراتي فرايبورج وريال مدريد ديشامب: أمريكا بها مشكلة تتعلق بوقت السفر.. وقضينا وقتا طويلا في المطار
توتنام يعلن إقالة تودور 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تأكد غياب زوبيميندي عن لقاء مصر 50 دقيقة | منتخب مصر
كلوب: صلاح واحد من أعظم اللاعبين على مر التاريخ 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
روماريو: بدون نيمار احتمالية تحقيق كأس العالم تصبح أصعب ساعة | أمريكا
موندو ديبورتيفو: ثنائي مانشستر يتنافس للحصول على خدمات تونالي ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة كرة سلة - الاتصالات (37)-(50) الأهلي.. نهاية الفترة الثانية ساعة | رياضات أخرى
أراوخو: تدخلي العنيف على فودين لم يكن مقصودا ساعة | الكرة الأوروبية
تعرض للإيقاف في الدوري.. البلغاري كاباكوف حكما لمواجهة مصر ضد إسبانيا ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله
