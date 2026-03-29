ديشامب يوضح موقف مبابي من المشاركة أمام كولومبيا

الأحد، 29 مارس 2026 - 15:15

كتب : FilGoal

أوضح ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن نجمه كيليان مبابي سيكون على مقاعد البدلاء في المباراة الودية ضد كولومبيا.

ويصطدم المنتخب الفرنسي بنظيره الكولومبي في لقاء ودي بالولايات المتحدة استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال ديشامب في تصريحات للصحفيين: "ربما ألعب بتشكيل مختلف تماما أمام كولومبيا، على الأرجح سيكون مبابي على مقاعد البدلاء لكنه سيشارك في الشوط الثاني".

مبابي سجل في آخر 7 مباريات مع فرنسا، وإذا هز شباك كولومبيا فسوف يساوي رقم جوست فونتين بالتسجيل في 8 مباريات متتالية.

وتألق نجم ريال مدريد العائد من الإصابة أمام البرازيل وديا قبل أيام، وافتتح التسجيل بطريقة رائعة.

وغاب مبابي عن أكثر من مباراة لريال مدريد في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة في الركبة.

قبل أن يقود منتخب فرنسا للفوز على البرازيل وديا بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مبابي لقناة "TF1" الفرنسية: "أنا لاعب كرة قدم. كل ما أريده هو أن أكون في الملعب طوال الوقت، ألعب. إنها مباراة استعراضية لأي لاعب".

وأضاف "أحاول ألا أقلل أبدا من شأن حقيقة أنني محظوظ لوجودي في الملعب طوال الوقت".

وأكمل عن اللقاء: "بالنسبة لنا، لم تكن مباراة ودية. نكن احتراما كبيرا لهذا البلد. كانت فرصة لنرى أين نحن. قلت إنه لا ينبغي لنا استخلاص الكثير من الاستنتاجات من هذه المباراة".

وأردف "لن أكون منافقا بعد المباراة وأقول إنها كانت نهائي كأس العالم. لكن من الرائع خوض مباريات كهذه. نحن في حالة جيدة. هناك الكثير من التحركات، والكثير من الإبداع. نحن قادرون على خلق الكثير من الفرص، وأن نكون أكثر صلابة. نحن نتقدم للأمام".

وسجل مبابي هدف فرنسا الأول في شباك البرازيل ووصل إلى الهدف الدولي رقم 56 بقميص فرنسا.

وبات مبابي على بعد هدف واحد من معادلة رقم الهداف التاريخي أوليفيه جيرو صاحب الـ 57 هدفا.

ولا يتواجد أوليفيه جيرو في قائمة فرنسا المستدعاة في التجمع الأخير قبل كأس العالم.

