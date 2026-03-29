موتسيبي: الكرة الإفريقية عانت من تحيز بعض الحكام.. و هذه خطوة "كاف" لتحسين الوضع

اعترف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتحيز بعض الحكام.

ويتواجد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمصر "دولة المقر" لحضور اجتماع المكتب التنفيذى لـ "كاف".

وقال موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي: "الكرة الإفريقية عانت من تحيز بعض الحكام ولا يمكن إنكار هذه الظاهرة".

وشدد "هناك شراكة بيننا وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم لتدريب حكام القارة، ونعمل على فرض الطابع الاحترافي على عمل الحكام الأفارقة".

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا بشأن الحكام من أجل تحسينه وتطويره.

ويأتي ذلك بعد الأحداث التي وقعت في المباراة النهائية لأمم إفريقيا الأخيرة بين المغرب والسنغال.

وجاء بيان كاف كالآتي:

"يُجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعديلات وتحسينات على لوائحه وأنظمته، بهدف تعزيز الثقة في حكام الاتحاد، ومشغلي تقنية الفيديو المساعد (VAR)، والهيئات القضائية، كما تضمن هذه التعديلات والتحسينات عدم تكرار الأحداث التي وقعت في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025".

"حظي حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومشغلو تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج بإشادة واسعة النطاق وتقدير كبير لأدائهم المتميز، ويحرص الاتحاد على استعادة هذا التقدير والاحترام".

"سيواصل الاتحاد الإفريقي إجراءاته وممارساته في تعيين أفضل القضاة والمحامين الأفارقة وأكثرهم احترامًا في مجلس الانضباط ومجلس الاستئناف التابعين له".

"ويتم تعيين هؤلاء القضاة والمحامين من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجمعية العامة العادية للاتحاد من بين الأسماء المقترحة والموصى بها من قبل 54 اتحادًا عضوًا في الاتحاد واتحادًا إقليميًا. وتُعد استقلالية ونزاهة الهيئات القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمرًا بالغ الأهمية".