موتسيبي: قرار بطل أمم إفريقيا لدى المحكمة الرياضية.. وسأزور السنغال والمغرب

يرى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن قرار بطل أمم إفريقيا

ويتواجد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمصر "دولة المقر" لحضور اجتماع المكتب التنفيذى لـ "كاف".

وقال موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي: "الأحداث التي شهدها نهائي أمم إفريقيا 2025 سرعت في اتخاذ القرارات".

وشدد "القرار النهائي بشأن بطل أمم إفريقيا الآن بات لدى محكمة التحكيم الرياضية، وليس لدينا ما نضيفه حول الأمر".

وكشف "المغرب يستضيف أمم إفريقيا تحت 17 عاما والمؤهلة لكأس العالم، كما يحتفظ المغرب باستضافة أمم إفريقيا للسيدات في نفس التواريخ المحددة".

وتابع "المغرب يتقدم أحيانا وحده لاحتضان عدد من البطولات".

واختتم موتسيبي تصريحاته "سأزور السنغال والمغرب تأكيدا على التزامنا بالتعاون مع كافة اتحادات القارة ونحترم لجوء كل دولة إلى درجات التقاضي المختلفة".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا بعد اعتبار السنغال منسحبا من المباراة واعتماد نتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

وقبلت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب.