موتسيبي: قرار بطل أمم إفريقيا لدى المحكمة الرياضية.. وسأزور السنغال والمغرب

الأحد، 29 مارس 2026 - 14:38

كتب : FilGoal

السنغال ضد المغرب - ساديو ماني ضد نائل العيناوي

يرى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن قرار بطل أمم إفريقيا

ويتواجد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمصر "دولة المقر" لحضور اجتماع المكتب التنفيذى لـ "كاف".

وقال موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي: "الأحداث التي شهدها نهائي أمم إفريقيا 2025 سرعت في اتخاذ القرارات".

محامي مغربي يهدد السنغال حال الاحتفال بلقب أمم إفريقيا في فرنسا "كاس" تعلن قبول استئناف السنغال ضد قرار منح المغرب لقب أمم إفريقيا رئيس الاتحاد السنغالي: يستحيل أن نفقد لقب أمم إفريقيا من الناحية القانونية كوليبالي يفتح النار على كاف: كأس أمم إفريقيا في السنغال ولن يتزحزح

وشدد "القرار النهائي بشأن بطل أمم إفريقيا الآن بات لدى محكمة التحكيم الرياضية، وليس لدينا ما نضيفه حول الأمر".

وكشف "المغرب يستضيف أمم إفريقيا تحت 17 عاما والمؤهلة لكأس العالم، كما يحتفظ المغرب باستضافة أمم إفريقيا للسيدات في نفس التواريخ المحددة".

وتابع "المغرب يتقدم أحيانا وحده لاحتضان عدد من البطولات".

واختتم موتسيبي تصريحاته "سأزور السنغال والمغرب تأكيدا على التزامنا بالتعاون مع كافة اتحادات القارة ونحترم لجوء كل دولة إلى درجات التقاضي المختلفة".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا بعد اعتبار السنغال منسحبا من المباراة واعتماد نتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

وقبلت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب.

موتسيبي: الكرة الإفريقية عانت من تحيز بعض الحكام.. و هذه خطوة "كاف" لتحسين الوضع موتسيبي: عودة دوري السوبر الإفريقي للأندية هذا العام.. ودوري الأمم للمنتخبات كل عامين رافضا إراحة اللاعبين.. بروس: جدول صنداونز المزدحم ليس مشكلتي وهم يمتلكون 35 لاعبا حارس الجزائر يكشف نصائح محرز له في مباراته الدولية الأولى الاتحاد الإفريقي يعتمد رحيل فيرون أومبا عن منصب الأمين العام توناكتي يقود تونس للفوز على هايتي وديا ثياو: أدعو كل صلاة لجمهور السنغال المحتجزين في المغرب السنغال تحتفل بكأس الأمم أمام بيرو في فرنسا
تأكد غياب زوبيميندي عن لقاء مصر دقيقة | منتخب مصر
كلوب: صلاح واحد من أعظم اللاعبين على مر التاريخ 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
روماريو: بدون نيمار احتمالية تحقيق كأس العالم تصبح أصعب 12 دقيقة | أمريكا
موندو ديبورتيفو: ثنائي مانشستر يتنافس للحصول على خدمات تونالي 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كرة سلة - الاتصالات (3)-(18) الأهلي.. الفترة الأولى 18 دقيقة | رياضات أخرى
أراوخو: تدخلي العنيف على فودين لم يكن مقصودا 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
تعرض للإيقاف في الدوري.. البلغاري كاباكوف حكما لمواجهة مصر ضد إسبانيا 57 دقيقة | منتخب مصر
ديشامب يوضح موقف مبابي من المشاركة أمام كولومبيا ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله
