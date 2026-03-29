روماريو: بدون نيمار احتمالية تحقيق كأس العالم تصبح أصعب

الأحد، 29 مارس 2026 - 16:04

كتب : FilGoal

روماريو نجم منتخب البرازيل السابق

شدد روماريو أسطورة الكرة البرازيلية على أن احتمالية تحقيق منتخب البرازيل كأس العالم بدون نيمار قليلة.

وقال روماريو في بودكاست Bajo Los Palos: "بدون نيمار، لا شيء مستحيل، لكن احتمالية تحقيق المونديال تصبح أصعب كثيرا".

وواصل "نتوقع من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الكثير أكثر مما يقدمه حاليا بقميص المنتخب، وآمل أن يتمكن من ذلك في هذا المونديال".

وعن لامين يامال لاعب برشلونة قال: "أنا واثق من أنه يمكن أن يكون له مسيرة استثنائية".

وعن توقعاته لبرشلونة تحت قيادة هانز فليك قال: "إنه فريق لديه كل المقومات للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وقال عن صراعاته مع يوهان كرويف أسطورة برشلونة: "خضنا عدة مشاجرات، لكنها كانت مبنية على احترام كبير، كانت علاقتي به صعبة لكنها صادقة".

وعن الحياة الليلية اختتم تصريحاته: "لقد أحببت الليل دائما، كنت أخرج للاحتفال، وكان ذلك جزءا من شبابي، فتحت العديد من الأبواب للبرازيليين الآخرين مثل ريفالدو ورونالدو ورونالدينيو".

