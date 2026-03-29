بيلد: نوير جاهز لمباراتي فرايبورج وريال مدريد

الأحد، 29 مارس 2026 - 14:31

كتب : FilGoal

مانويل نوير - ألمانيا

ذكرت جريدة بيلد أن مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ استعاد عافيته وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يشارك نوير كأساسي أمام فرايبورج في الدوري الألماني يوم السبت المقبل.

كما أكد التقرير جاهزيته لمواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يعود جوناس أوربيج إلى تدريبات الفريق هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يكون الحارس الشاب ضمن قائمة بايرن أمام فرايبورج.

وربما يشارك أوربيج كأساسي في مباراة سانت باولي التي تقام بين مباراتي ريال مدريد في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري الأبطال ليحصل نوير على راحة.

وغاب نوير - 40 عاما - عن المباريات الـ4 الأخيرة لبايرن.

بشكل عام، شارك الحارس المخضرم في 29 مباراة مع البافاري هذا الموسم.

ريال مدريد بايرن ميونيخ مانويل نوير فرايبورج
