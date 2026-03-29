موتسيبي: عودة دوري السوبر الإفريقي للأندية هذا العام.. ودوري الأمم للمنتخبات كل عامين

الأحد، 29 مارس 2026 - 14:30

كتب : FilGoal

يعود دوري السوبر الإفريقي للأندية من جديد هذا العام بعدما أقيمت نسخة واحدة في 2023.

ويتواجد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمصر "دولة المقر" لحضور اجتماع المكتب التنفيذى لـ "كاف".

وكشف موتسيبي رئيس خلال المؤتمر صحفي "الدوري الإفريقي للأندية سيعود نهاية العام الجاري، لكننا نبحث عن عروض رعاية لائقة".

وأوضح "أما دوري الأمم الإفريقي للمنتخبات سيقام بنظام التقسيم الجعرافي وكل نسخة ستكون خلال عامين".

واختتم موتسيبي تصريحاته "كأس أمم إفريقيا ستقام بمشاركة 28 منتخبا في المستقبل".

وسبق أن أعلن كاف إقامة النسخة الثانية من دوري السوبر الإفريقي رسميا.

وكانت النسخة الأولى من البطولة أقيمت قبل عدة أشهر بمشاركة ثماني فريق هم الأهلي وسيمبا وماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو ومازيمبي والترجي وإنيمبا والوداد.

وتوج صنداونز باللقب بعدما فاز على الوداد في النهائي بثلاثة أهداف لهدفين.

وأقيمت البطولة بنظام الإقصائيات ومن مباراتين ذهاب وإياب.

