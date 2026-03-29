حارس الجزائر يكشف نصائح محرز له في مباراته الدولية الأولى

أوضح ميلفين ماستيل حارس منتخب الجزائر أنه تفاجأ بمشاركته أساسيا أمام جواتيمالا وديا، وذلك في أول استدعاء له مع الخضر.

حارس مرمى نيون السويسري وجد نفسه يحرس عرين الجزائر لأول مرة في معسكره الأول.

وقال ميلفين في تصريحات نقلتها جريدة النهار: "في كرة القدم، كل شيء يمكن أن يحدث بسرعة".

وأضاف "علمت أنني سأكون أساسياً في اليوم الذي يسبق المباراة، وكنت متفاجئًا بعض الشيء".

واستدرك "المدرب فلاديمير بيتكوفيتش أراد منح أكبر عدد ممكن من الدقائق للاعبين الجدد، حتى يتمكنوا من التأقلم بشكل أفضل مع المجموعة".

وتابع "هذا أمر لا يُصدق، كنت أحلم باللعب مع المنتخب منذ الصغر. إنه فخر كبير أن أتواجد مع لاعبين بهذا المستوى، أحيانًا يصعب تصديق ذلك، لكنني الآن جزء من الفريق".

وأكمل "القائد رياض محرز، الذي كان واقفا إلى جانبي أثناء عزف النشيد الوطني، قدّم لي نصائح قبل دخولنا أرضية الملعب. وقال لي أن أبقى على طبيعتي وألعب بأسلوبي كما أفعل مع فريقي، دون مبالغة".

وواصل كانت مباراة مثالية لبدايتي، حاولت أن أقدم أفضل ما لدي.. بصراحة، لا أعلم إن كنت سأحظى بفرصة التواجد ضمن خطط المدرب في كأس العالم".

وأتم "اعتبرت هذه فرصة لإظهار إمكانياتي، والقرار النهائي يعود له".

وانتصر منتخب الجزائر على جواتيمالا بسباعية نظيفة في مباراة ودية جمعتهما بإيطاليا.