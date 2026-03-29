تقرير: إصابة رافينيا تمنح برشلونة ما يقارب من 143 ألف يورو

الأحد، 29 مارس 2026 - 11:47

كتب : FilGoal

رافينيا

تلقى برشلونة دفعة مالية محتملة بعد إصابة رافينيا خلال فترة التوقف الدولي، لكن التأثير الأكبر يظل فنيا داخل الملعب.

وتعرض رافينيا لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة ودية بين منتخب البرازيل وفرنسا، ستبعده لنحو 5 أسابيع.

وكشفت صحيفة سبورت أن هذه المدة سوف تمنح برشلونة الحق في الحصول على تعويض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفقا لبرنامج حماية الأندية، الذي يشترط غياب اللاعب أكثر من 28 يوما.

أخبار متعلقة:
ماركا: باستوني يوافق على الانتقال لـ برشلونة.. وعقبة تهدد إتمام الصفقة لورينتي: برشلونة يريد الانتقام.. وأرغب في الاعتزال بقميص أتلتيكو الحضور الكامل يقترب.. برشلونة يبيع 25 ألف تذكرة لكلاسيكو أبطال أوروبا سبورت: الهلال يعقد بقاء كانسيلو في برشلونة ويطلب مقابلا ماليا.. وحل مطروح

ويحصل النادي على تعويض يومي يقدر بنحو 20548 يورو، ما يعني أن إجمالي التعويض المتوقع قد يصل إلى حوالي 143 ألف يورو خلال فترة غياب اللاعب.

ورغم ذلك، لا يمثل هذا المبلغ سوى تعويض محدود مقارنة بالتأثير الفني لغياب اللاعب، خاصة في مرحلة حاسمة من الموسم.

ويفقد برشلونة خدمات رافينيا في عدة مباريات بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الإصابة امتدادا لمعاناة اللاعب هذا الموسم، بعدما تعرض لإصابة مشابهة في سبتمبر الماضي أبعدته لنحو شهرين.

وسيعمل هانز فليك على إعادة ترتيب هجوم الفريق، مع الاعتماد على ماركوس راشفورد كخيار أساسي، إلى جانب حلول أخرى مثل فيرمين لوبيز وداني أولمو.

وأعلن نادي برشلونة في بيانه الرسمي أن غياب اللاعب سيصل إلى 5 أسابيع مما يعني غيابه عن مواجهات أتلتيكو مدريد الثلاثة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

برشلونة رافينيا فليك
التعليقات
/articles/526127/تقرير-إصابة-رافينيا-تمنح-برشلونة-ما-يقارب-من-143-ألف-يورو