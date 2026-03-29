مساعد سلوت يترك الباب مفتوحا للعودة إلى فينورد مستقبلا

الأحد، 29 مارس 2026 - 11:32

كتب : FilGoal

فان+برونخوست

شدد فان برونكهورست مساعد آرني سلوت مدرب ليفربول على أنه لا يغلق الباب أمام العودة لفينورد الهولندي من جديد.

وقال برونكهورست في تصريحات لصحيفة ليفربول إيكو: "فينورد سيبقى دائما ناديا خاصا ومرتبطا بي، لكن في الوقت الحالي أستمتع بما أفعله في إنجلترا، ومن يدري ماذا يخبئ المستقبل".

وواصل "أقضي وقتا رائعا في ليفربول، إنه ناد مذهل، وسنرى ماذا يحمل المستقبل، ويمكنك أن تشعر بمدى حب الجماهير لليفربول هناك، وعدد المشجعين حول العالم، حتى في حصص التدريب".

أخبار متعلقة:
كلوب: سيظل هناك فراغ في ليفربول بعد رحيل محمد صلاح نونيز: سأكون كاذبا إذا قلت إنني لا أفتقد ليفربول تأجيل القمة.. رابطة الدوري الفرنسي توافق على طلب سان جيرمان قبل مواجهة ليفربول مونت كارلو: 3 خيارات أمام ليفربول لتعويض رحيل صلاح

وعن سبب انضمامه لليفربول قال: "عندما اتصل بي آرني سلوت للانضمام إلى جهازه الفني، كان ذلك جزءا من قراري، لكن جزءا كبيرا أيضا كان النادي نفسه".

وأكمل "كنت هنا منذ أسابيع قليلة فقط، لكني شعرت على الفور بمدى ضخامة النادي، حتى خلال وجودنا في هونج كونج وطوكيو".

وأردف "مع انطلاق الموسم بمباراة كبيرة أمام كريستال بالاس، ثم بداية الدوري الإنجليزي الممتاز، ترى الجميع يقدم أقصى ما لديه يوميا من أجل الاستعداد بأفضل شكل ممكن".

وعن الأندية التي لعب لها قال: "كلاعب ومدرب، كنت دائما مرتبطا بأندية معروفة عالميا وتنافس على أكبر البطولات".

وواصل "كلاعب مع آرسنال وبرشلونة، وبالطبع المنتخب الوطني، وكذلك رينجرز وفينورد في هولندا، هذا هو المناخ الذي عشت فيه طوال مسيرتي".

وانضم فان برونكهورست إلى ليفربول صيف 2025.

وبدأ فان برونكهورست مسيرته التدريبية كمساعد مدرب في فينورد عام 2010.

ثم تولى بنفسه مسؤولية الفريق من عام 2015 إلى عام 2019، وشهد عهده مع فينورد الفوز بلقب الدوري الهولندي موسم 2016-2017.

وتولى المدرب الهولندي لاحقًا تدريب فريق جوانزو الصيني، ثم جلاسكو رينجرز الذي قاده للفوز بكأس اسكتلندا والوصول لنهائي الدوري الأوروبي في موسم 2021-2022.

كما قاد مؤخرا بشكتاش، قبل أن يغادر الفريق التركي أواخر عام 2024.

ليفربول فيينورد فان برونخوست
نرشح لكم
ديشامب: أمريكا بها مشكلة تتعلق بوقت السفر.. وقضينا وقتا طويلا في المطار دي بروين: وضع لوكاكو في نابولي ليس جيدا.. وكل شيء هناك يتم تضخيمه هونيس: هاري كين مستمر معنا.. ولا نعلم متى يأتي ناد سعودي ويضع المال الكثير "اضطراب خطير في القلب".. إصابة لوتشيسكو مدرب رومانيا خلال مران الفريق استبعاد 8 لاعبين من معسكر إنجلترا قبل مواجهة اليابان تقرير: برشلونة يعرض تجديد عقد ليفاندوفسكي موسما واحدا.. والقرار بيد اللاعب تقرير: إصابة رافينيا تمنح برشلونة ما يقارب من 143 ألف يورو لابورتا: رحيل ميسي قراري.. والعلاقة ساءت مع بيريز لهذا السبب
أخر الأخبار
حارس الجزائر يكشف نصائح محرز له في مباراته الدولية الأولى 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتحاد الإفريقي يعتمد رحيل فيرون أومبا عن منصب الأمين العام 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
ديشامب: أمريكا بها مشكلة تتعلق بوقت السفر.. وقضينا وقتا طويلا في المطار 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بروين: وضع لوكاكو في نابولي ليس جيدا.. وكل شيء هناك يتم تضخيمه 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
هونيس: هاري كين مستمر معنا.. ولا نعلم متى يأتي ناد سعودي ويضع المال الكثير 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
"اضطراب خطير في القلب".. إصابة لوتشيسكو مدرب رومانيا خلال مران الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
استبعاد 8 لاعبين من معسكر إنجلترا قبل مواجهة اليابان ساعة | الكرة الأوروبية
صانع ألعاب أهلي جدة: الجانب المالي كان مهما لكنه لم يكن السبب الأول لانتقالي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله
/articles/526123/مساعد-سلوت-يترك-الباب-مفتوحا-للعودة-إلى-فينورد-مستقبلا