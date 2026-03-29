مساعد سلوت يترك الباب مفتوحا للعودة إلى فينورد مستقبلا

شدد فان برونكهورست مساعد آرني سلوت مدرب ليفربول على أنه لا يغلق الباب أمام العودة لفينورد الهولندي من جديد.

وقال برونكهورست في تصريحات لصحيفة ليفربول إيكو: "فينورد سيبقى دائما ناديا خاصا ومرتبطا بي، لكن في الوقت الحالي أستمتع بما أفعله في إنجلترا، ومن يدري ماذا يخبئ المستقبل".

وواصل "أقضي وقتا رائعا في ليفربول، إنه ناد مذهل، وسنرى ماذا يحمل المستقبل، ويمكنك أن تشعر بمدى حب الجماهير لليفربول هناك، وعدد المشجعين حول العالم، حتى في حصص التدريب".

وعن سبب انضمامه لليفربول قال: "عندما اتصل بي آرني سلوت للانضمام إلى جهازه الفني، كان ذلك جزءا من قراري، لكن جزءا كبيرا أيضا كان النادي نفسه".

وأكمل "كنت هنا منذ أسابيع قليلة فقط، لكني شعرت على الفور بمدى ضخامة النادي، حتى خلال وجودنا في هونج كونج وطوكيو".

وأردف "مع انطلاق الموسم بمباراة كبيرة أمام كريستال بالاس، ثم بداية الدوري الإنجليزي الممتاز، ترى الجميع يقدم أقصى ما لديه يوميا من أجل الاستعداد بأفضل شكل ممكن".

وعن الأندية التي لعب لها قال: "كلاعب ومدرب، كنت دائما مرتبطا بأندية معروفة عالميا وتنافس على أكبر البطولات".

وواصل "كلاعب مع آرسنال وبرشلونة، وبالطبع المنتخب الوطني، وكذلك رينجرز وفينورد في هولندا، هذا هو المناخ الذي عشت فيه طوال مسيرتي".

وانضم فان برونكهورست إلى ليفربول صيف 2025.

وبدأ فان برونكهورست مسيرته التدريبية كمساعد مدرب في فينورد عام 2010.

ثم تولى بنفسه مسؤولية الفريق من عام 2015 إلى عام 2019، وشهد عهده مع فينورد الفوز بلقب الدوري الهولندي موسم 2016-2017.

وتولى المدرب الهولندي لاحقًا تدريب فريق جوانزو الصيني، ثم جلاسكو رينجرز الذي قاده للفوز بكأس اسكتلندا والوصول لنهائي الدوري الأوروبي في موسم 2021-2022.

كما قاد مؤخرا بشكتاش، قبل أن يغادر الفريق التركي أواخر عام 2024.