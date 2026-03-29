في غياب رونالدو.. البرتغال تتعادل مع المكسيك وديا

الأحد، 29 مارس 2026 - 10:47

كتب : FilGoal

فيتينيا - البرتغال ضد المكسيك

حسم التعادل مواجهة البرتغال أمام المكسيك وديا ضمن استعدادات المنتخبين لمنافسات كأس العالم.

وانتهى اللقاء الذي أقيم فجر اليوم بالمكسيك سلبيا بدون أهداف.

وشهد اللقاء غياب كريستيانو رونالدو الذي لم يتواجد بقائمة منتخب بلاده بسبب الإصابة.

وهيمن منتخب البرتغال بقيادة برونو فيرنانديز على اللقاء حتى النهاية لكن دون تسجيل أهداف.

ويلعب منتخب البرتغال وديته الثانية أمام أمريكا فجر يوم 1 أبريل المقبل.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الـ 11 من كأس العالم والتي تضم بجواره كل من كولومبيا وأوزبكستان بالإضافة للفائز من الملحق العالمي بين الكونغو الديمقراطية وجامايكا.

واستقر منتخب البرتغال على مواجهة تشيلي وديا يوم 6 يونيو المقبل في الاستعداد الأخير قبل كأس العالم.

بينما منتخب المكسيك يلعب وديته المقبلة أمام بلجيكا فجر يوم 1 أبريل المقبل.

كما يواجه منتخب المكسيك كل من غانا وأستراليا وصربيا عقب نهاية الموسم الجاري استعدادا لكأس العالم.

ويقع منتخب المكسيك في المجموعة الأولى بكأس العالم بجوار كل من جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية والفائز من الملحق الأوروبي بين الدنمارك والتشيك.

