توناكتي يقود تونس للفوز على هايتي وديا

الأحد، 29 مارس 2026 - 10:30

كتب : FilGoal

نجح منتخب تونس في تحقيق الفوز على هايتي بمباراة ودية دولية ضمن استعدادات نسور قرطاج لمنافسات كأس العالم.

وتغلب منتخب تونس على هايتي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد.

وسجل سباستيان توناكتي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة.

أخبار متعلقة:
حسين عبد اللطيف: الفوز على تونس بداية مثالية.. وواجهنا تحديات صعبة منتخب الناشئين يفتتح مواجهاته في بطولة شمال إفريقيا بفوز أمام تونس انتهت في بطولة شمال إفريقيا للناشئين - مصر (1)-(0) تونس تشكيل منتخب الناشئين أمام تونس في بطولة شمال إفريقيا

ويلعب توناكتي في هجوم فريق سيلتيك الأسكتلندي.

وشهدت قائمة تونس غياب سيف الجزيري مهاجم الزمالك.

ويلعب منتخب تونس مباراته الودية المقبلة أمام كندا فجر يوم 1 أبريل.

ويقع منتخب تونس في المجموعة السادسة من كأس العالم المقرر إقامتها بأمريكا الشمالية في يونيو المقبل.

وتضم المجموعة بجوار تونس كل من هولندا واليابان والفريق المتأهل من الملحق الأوروبي بين السويد وبولندا.

واستقر منتخب نسور قرطاج على خوض وديتين في يونيو المقبل قبل منافسات كأس العالم.

إذ يلعب منتخب تونس أمام النمسا مساء يوم 1 يونيو المقبل.

بينما يختتم استعداداته بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 6 يونيو.

ويعتبر منتخب بلجيكا منافس مصر في كأس العالم المقبلة.

نرشح لكم
ثياو: أدعو كل صلاة لجمهور السنغال المحتجزين في المغرب السنغال تحتفل بكأس الأمم أمام بيرو في فرنسا وزير الرياضة يستقبل موتسيبي في حضور أبو ريدة مدرب السنغال: الجميع يعلم أننا أبطال إفريقيا.. وإدريسا جي: لم ننتزع النتائج من أيدينا مدرب موريتانيا: كنا نلعب بمستوى يفوق مستوانا بكثير ضد الأرجنتين محمد معروف حكما لمباراة إثيوبيا وساو تومي في تصفيات أمم إفريقيا 2027 سكالوني: لم نلعب مباراة جيدة ضد موريتانيا.. وأهنئهم على أدائهم المميز وسط تصفيق جماهير لا بومبونيرا.. موريتانيا تخسر من الأرجنتين وديا
أخر الأخبار
صانع ألعاب أهلي جدة: الجانب المالي كان مهما لكنه لم يكن السبب الأول لانتقالي 13 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: برشلونة يعرض تجديد عقد ليفاندوفسكي موسما واحدا.. والقرار بيد اللاعب 22 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: إصابة رافينيا تمنح برشلونة ما يقارب من 143 ألف يورو 33 دقيقة | الدوري الإسباني
اسكواش - عسل إلى نهائي أوبتاسيا.. ولقب السيدات يحسم صدارة التصنيف 42 دقيقة | رياضات أخرى
مساعد سلوت يترك الباب مفتوحا للعودة إلى فينورد مستقبلا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
نفاد تذاكر مباراة مصر وإسبانيا 49 دقيقة | منتخب مصر
لابورتا: رحيل ميسي قراري.. والعلاقة ساءت مع بيريز لهذا السبب 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد الاحتفال بتأهل البوسنة.. ديماركو: لم أكن متعجرفا ولم نشارك في كأس العالم منذ 2014 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
