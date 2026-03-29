توناكتي يقود تونس للفوز على هايتي وديا

نجح منتخب تونس في تحقيق الفوز على هايتي بمباراة ودية دولية ضمن استعدادات نسور قرطاج لمنافسات كأس العالم.

وتغلب منتخب تونس على هايتي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد.

وسجل سباستيان توناكتي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة.

ويلعب توناكتي في هجوم فريق سيلتيك الأسكتلندي.

🚨 L’OUVERTURE DU SCORE DE SEBASTIAN TOUNEKTI ! 🇹🇳⚽️ L’ACTION MAGNIFIQUE : LA TUNISIE EST DE RETOUR. 🇹🇳💫 Haïti 🇭🇹 0-1 🇹🇳 𝗧𝗨𝗡𝗜𝗦𝗜𝗘#HAITUN pic.twitter.com/IruTA31Fgw — Noussour 🇹🇳 (@NoussourTN) March 29, 2026

وشهدت قائمة تونس غياب سيف الجزيري مهاجم الزمالك.

ويلعب منتخب تونس مباراته الودية المقبلة أمام كندا فجر يوم 1 أبريل.

ويقع منتخب تونس في المجموعة السادسة من كأس العالم المقرر إقامتها بأمريكا الشمالية في يونيو المقبل.

وتضم المجموعة بجوار تونس كل من هولندا واليابان والفريق المتأهل من الملحق الأوروبي بين السويد وبولندا.

واستقر منتخب نسور قرطاج على خوض وديتين في يونيو المقبل قبل منافسات كأس العالم.

إذ يلعب منتخب تونس أمام النمسا مساء يوم 1 يونيو المقبل.

بينما يختتم استعداداته بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 6 يونيو.

ويعتبر منتخب بلجيكا منافس مصر في كأس العالم المقبلة.