مواعيد مباريات الأحد 29 مارس 2026.. كأس عاصمة مصر ودوري السلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 29 مارس 2026 منافستي كأس عاصمة مصر في كرة القدم والمباراة الثالثة في منافسات دوري السلة للرجال.

كأس عاصمة مصر

يواجه طلائع الجيش فريق وادي دجلة في إياب ربع نهائي المسابقة على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

بينما يلعب إنبي أمام بتروجت ضمن منافسات نفس الدور.

وتقام المباراة على استاد بتروسبورت في تمام الثامنة مساء.

كرة سلة

يواجه الأهلي فريق المصرية للاتصالات في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات المباراة الثالثة بين الفريقين.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت ماكس.

بينما يلعب الزمالك أمام الاتحاد السكندري بنفس الجولة في تمام السابعة مساء.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية المباراتين.

وتقام سلسلة نصف نهائي دوري السلة بنظام Best of 5 أي الفائز في ثلاث مباريات يصعد للنهائي.

ولا تزال النتيجة 1-1 في المواجهتين.

مباريات ودية

يلعب منتخب فرنسا أمام كولومبيا وديا في تمام التاسعة مساء.

وكان منتخب فرنسا قد تغلب على البرازيل في الودية الأولى.