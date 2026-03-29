مواعيد مباريات الأحد 29 مارس 2026.. كأس عاصمة مصر ودوري السلة

الأحد، 29 مارس 2026 - 10:18

كتب : FilGoal

ميدو طه - الاتحاد ضد الزمالك كرة سلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 29 مارس 2026 منافستي كأس عاصمة مصر في كرة القدم والمباراة الثالثة في منافسات دوري السلة للرجال.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الاتحاد السكندري ينظم رحلات مجانية لجماهيره لحضور مباراة الزمالك في الدوري سلة – الاتحاد المصري يوقع غرامة على ثلاثي المصرية للاتصالات بعد مباراة الأهلي كرة سلة - بعد قرار وزارة الرياضة.. تعديل مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري المصري كرة سلة - كما كشف في الجول.. إيقاف مدرب الأهلي مباراتين وغرامة مالية

كأس عاصمة مصر

يواجه طلائع الجيش فريق وادي دجلة في إياب ربع نهائي المسابقة على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

بينما يلعب إنبي أمام بتروجت ضمن منافسات نفس الدور.

وتقام المباراة على استاد بتروسبورت في تمام الثامنة مساء.

كرة سلة

يواجه الأهلي فريق المصرية للاتصالات في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات المباراة الثالثة بين الفريقين.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت ماكس.

بينما يلعب الزمالك أمام الاتحاد السكندري بنفس الجولة في تمام السابعة مساء.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية المباراتين.

وتقام سلسلة نصف نهائي دوري السلة بنظام Best of 5 أي الفائز في ثلاث مباريات يصعد للنهائي.

ولا تزال النتيجة 1-1 في المواجهتين.

مباريات ودية

يلعب منتخب فرنسا أمام كولومبيا وديا في تمام التاسعة مساء.

وكان منتخب فرنسا قد تغلب على البرازيل في الودية الأولى.

نرشح لكم
"الاحترام للرموز والمصارحة من أجل الإصلاح".. رسالة من هاني رمزي إلى جماهير الأهلي عضو اتحاد الكرة: هيثم حسن يقضي إجازته في شبرا.. فهو مصري أصيل قرارات اجتماع الزمالك: توفير جزء من مستحقات اللاعبين جاريدو لـ في الجول: وضع الأهلي الحالي لا يرضي الجماهير.. والفريق سيعود سريعا وكيل لوكاس مورا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي بقيادة أحمد دياب.. مصر تفوز برئاسة رابطة الأندية الإفريقية مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول يكشف كواليس جلسة ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب تحضيرا للمصري.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديا
أخر الأخبار
"اضطراب خطير في القلب".. إصابة لوتشيسكو مدرب رومانيا خلال مران الفريق 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
استبعاد 8 لاعبين من معسكر إنجلترا قبل مواجهة اليابان 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
صانع ألعاب أهلي جدة: الجانب المالي كان مهما لكنه لم يكن السبب الأول لانتقالي 36 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: برشلونة يعرض تجديد عقد ليفاندوفسكي موسما واحدا.. والقرار بيد اللاعب 45 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: إصابة رافينيا تمنح برشلونة ما يقارب من 143 ألف يورو 56 دقيقة | الدوري الإسباني
اسكواش - عسل إلى نهائي أوبتاسيا.. ولقب السيدات يحسم صدارة التصنيف ساعة | رياضات أخرى
مساعد سلوت يترك الباب مفتوحا للعودة إلى فينورد مستقبلا ساعة | الكرة الأوروبية
نفاد تذاكر مباراة مصر وإسبانيا ساعة | منتخب مصر
