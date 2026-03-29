منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تضرب أمريكا بخماسية

الأحد، 29 مارس 2026 - 00:00

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - بلجيكا

فاز منتخب بلجيكا على الولايات المتحدة الأمريكية بخماسية مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن الاستعداد لكأس العالم.

وتغلب منتخب بلجيكا على أمريكا في المباراة التي أقيمت في ملعب مرسيدس بنز في الولايات المتحدة.

سجل خماسية بلجيكا كل من دودي لوكيباكيو هدفين، وهدف لكل من أمادو أونانا وزينو ديباست و شارل دي كيتيلير.

عضو اتحاد الكرة: هيثم حسن يقضي إجازته في شبرا.. فهو مصري أصيل مدرب المجر يتحدى سلوت بسبب سوبوسلاي خبر سار لـ مانشستر يونايتد.. وارتون يريد الرحيل من كريستال بالاس

بينما سجل ثنائية أمريكا كل من مويس كينن وباتريك أجييمانج.

ويلعب منتخب بلجيكا في مباراة ودية ثانية مع المكسيك ضمن التوقف الدولي الجاري.

ويقع منتخب بلجيكا مع مصر في المجموعة السابعة لكأس العالم 2026 في أمريكا. والتي تضم أيضا إيران ونيوزيلندا.

وكان منتخب مصر فاز على السعودية 4-0 في أول مبارياته الودية، وسيلعب ضد إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية ثانية.

مصر بلجيكا كأس العالم
تقرير: مانشستر سيتي مستعد لتقديم بعض اللاعبين لضم تونالي خبر سار لـ مانشستر يونايتد.. وارتون يريد الرحيل من كريستال بالاس مدرب المجر يتحدى سلوت بسبب سوبوسلاي تقرير: أستون فيلا يدرس التحرك لضم راشفورد قبل مواجهة مصر.. مدرب إسبانيا: رايا لا يلقى التقدير الذي يستحقه بعد تفضيله إسبانيا على المغرب.. بيتاريتش: أحلم بالمشاركة الأولى ماركا: باستوني يوافق على الانتقال لـ برشلونة.. وعقبة تهدد إتمام الصفقة توخيل يدافع عن بن وايت بعد تعرضه لصافرات استهجان
منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تضرب أمريكا بخماسية ساعة | الكرة الأوروبية
عضو اتحاد الكرة: هيثم حسن يقضي إجازته في شبرا.. فهو مصري أصيل ساعة | الكرة المصرية
تقرير: مانشستر سيتي مستعد لتقديم بعض اللاعبين لضم تونالي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ثياو: أدعو كل صلاة لجمهور السنغال المحتجزين في المغرب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر سار لـ مانشستر يونايتد.. وارتون يريد الرحيل من كريستال بالاس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب المجر يتحدى سلوت بسبب سوبوسلاي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: أستون فيلا يدرس التحرك لضم راشفورد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة مصر.. مدرب إسبانيا: رايا لا يلقى التقدير الذي يستحقه 3 ساعة | الكرة الأوروبية
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله
