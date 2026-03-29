منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تضرب أمريكا بخماسية
الأحد، 29 مارس 2026 - 00:00
كتب : FilGoal
فاز منتخب بلجيكا على الولايات المتحدة الأمريكية بخماسية مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن الاستعداد لكأس العالم.
وتغلب منتخب بلجيكا على أمريكا في المباراة التي أقيمت في ملعب مرسيدس بنز في الولايات المتحدة.
سجل خماسية بلجيكا كل من دودي لوكيباكيو هدفين، وهدف لكل من أمادو أونانا وزينو ديباست و شارل دي كيتيلير.
بينما سجل ثنائية أمريكا كل من مويس كينن وباتريك أجييمانج.
ويلعب منتخب بلجيكا في مباراة ودية ثانية مع المكسيك ضمن التوقف الدولي الجاري.
ويقع منتخب بلجيكا مع مصر في المجموعة السابعة لكأس العالم 2026 في أمريكا. والتي تضم أيضا إيران ونيوزيلندا.
وكان منتخب مصر فاز على السعودية 4-0 في أول مبارياته الودية، وسيلعب ضد إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية ثانية.
