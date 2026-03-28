تقرير: مانشستر سيتي مستعد لتقديم بعض اللاعبين لضم تونالي

يخطط نادي مانشستر سيتي لتقديم عرض يضم بعض اللاعبين مع مبلغ مالي للحصول على خدمات ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد في الصيف المقبل.

وفقًا لتقارير TEAMtalk يبحث مانشستر سيتي عن تعزيزات في خط الوسط وسط حالة من الغموض حول مستقبل رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، والذي يتبقى على عقده أقل من عام، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وذكرت التقارير أن مانشستر سيتي قد ينظر في عروض صيفية لرودري بدلًا من المخاطرة بفقدانه مجانًا في 2026، في الوقت نفسه يعتبر تونالي هدفًا محتملاً لتعويض رحيله في حال قرر المغادرة.

وتشير المصادر إلى أن سيتي مستعد لتقديم "باقة من اللاعبين" ضمن أي صفقة محتملة، مع احتمالية ضم الحارس جيمس ترافورد الذي كان مرتبطًا بالانتقال إلى نيوكاسل الصيف الماضي قبل أن يعود إلى السيتي، بالإضافة إلى ريكو لويس وعيسى كابوري كخيارات إضافية.

ورغم أن تونالي لا يدفع حاليًا للرحيل، إلا أن وكلاءه يستكشفون الخيارات المتاحة للفترة المقبلة، مع وجود رغبة محتملة في العودة إلى إيطاليا قبل موسم 2026-2027، لكن التقرير أشار أيضًا إلى انفتاحه على الانتقال إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتوقع أن يطالب نيوكاسل بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن أحد العناصر الأساسية في تشكيلة إيدي هاو.

وبجانب مانشستر سيتي، أُشير إلى اهتمام أندية أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد باللاعب الإيطالي.

كما يراقب مانشستر سيتي أيضًا إمكانية التعاقد مع إليوت أندرسون خلال الصيف، ضمن خطة الفريق لإعادة بناء خط الوسط.

