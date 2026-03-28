خبر سار لـ مانشستر يونايتد.. وارتون يريد الرحيل من كريستال بالاس

السبت، 28 مارس 2026 - 22:30

كتب : ذكاء اصطناعي

تلقى مانشستر يونايتد دفعة قوية في سعيه للتعاقد مع آدم وارتون، بعد تقارير أشارت إلى توقع رحيله عن كريستال بالاس خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ويستهدف مانشستر يونايتد تدعيم خط وسطه، خاصة مع اقتراب رحيل كاسيميرو بنهاية عقده في يونيو المقبل.

وارتبط اسم النادي بعدة لاعبين في هذا المركز، من بينهم وارتون، الذي يُعد أحد أبرز مواهب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار متعلقة:
مدرب المجر يتحدى سلوت بسبب سوبوسلاي تقرير: أستون فيلا يدرس التحرك لضم راشفورد قبل مواجهة مصر.. مدرب إسبانيا: رايا لا يلقى التقدير الذي يستحقه

ووفقًا لصحيفة The Sun، فإن اللاعب الدولي الإنجليزي يتوقع مغادرة ملعب سيلهيرست بارك هذا الصيف، في خطوة قد تعزز فرص مانشستر يونايتد وعدة أندية أخرى مهتمة بالحصول على خدماته.

وأشار التقرير إلى أن وارتون يرغب في خوض خطوة جديدة في مسيرته، بعد أكثر من عامين قضاهما مع كريستال بالاس، حيث يسعى للانتقال إلى نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وقد يمنح مانشستر يونايتد هذا الخيار، خاصة مع تحسن نتائجه مؤخرًا تحت قيادة مايكل كاريك، إذ جمع الفريق 23 نقطة من آخر 10 مباريات، ليحتل المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن صاحب المركز السادس.

في المقابل، لا يرغب كريستال بالاس في التفريط في لاعب أساسي جديد، بعد بيع كل من مايكل أوليسي وإيبيريتشي إيزي خلال فترات الانتقالات الصيفية الماضية.

لكن وارتون أثبت قدرته على التألق في الدوري الإنجليزي، ما يجعل انتقاله إلى نادٍ يشارك في دوري الأبطال خطوة منطقية في مسيرته.

وخاض اللاعب تجربته الأوروبية الأولى هذا الموسم في دوري المؤتمر الأوروبي، حيث شارك في 9 مباريات، مع استمرار مشوار فريقه حتى ربع النهائي أمام فيورنتينا.

ومن المتوقع أن يطلب كريستال بالاس مبلغًا ماليًا كبيرًا للاستغناء عن اللاعب، خاصة أن عقده لا يزال ممتدًا لثلاث سنوات، ما يمنح النادي موقفًا قويًا في المفاوضات.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

نرشح لكم
تقرير: مانشستر سيتي مستعد لتقديم بعض اللاعبين لضم تونالي مدرب المجر يتحدى سلوت بسبب سوبوسلاي تقرير: أستون فيلا يدرس التحرك لضم راشفورد توخيل يدافع عن بن وايت بعد تعرضه لصافرات استهجان كلوب: سيظل هناك فراغ في ليفربول بعد رحيل محمد صلاح أبرزهم مانشستر يونايتد وليفربول.. تعديلات في جدول مباريات الدوري الإنجليزي نونيز: سأكون كاذبا إذا قلت إنني لا أفتقد ليفربول كاسيميرو: قرار الرحيل اتُخذ وانتهى.. وهدفنا هو إعادة مانشستر يونايتد لـ أبطال أوروبا
أخر الأخبار
عضو اتحاد الكرة: هيثم حسن يقضي إجازته في شبرا.. فهو مصري أصيل 17 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: مانشستر سيتي مستعد لتقديم بعض اللاعبين لضم تونالي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثياو: أدعو كل صلاة لجمهور السنغال المحتجزين في المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
خبر سار لـ مانشستر يونايتد.. وارتون يريد الرحيل من كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب المجر يتحدى سلوت بسبب سوبوسلاي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: أستون فيلا يدرس التحرك لضم راشفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة مصر.. مدرب إسبانيا: رايا لا يلقى التقدير الذي يستحقه ساعة | الكرة الأوروبية
قرارات اجتماع الزمالك: توفير جزء من مستحقات اللاعبين ساعة | الدوري المصري
