خبر سار لـ مانشستر يونايتد.. وارتون يريد الرحيل من كريستال بالاس

تلقى مانشستر يونايتد دفعة قوية في سعيه للتعاقد مع آدم وارتون، بعد تقارير أشارت إلى توقع رحيله عن كريستال بالاس خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ويستهدف مانشستر يونايتد تدعيم خط وسطه، خاصة مع اقتراب رحيل كاسيميرو بنهاية عقده في يونيو المقبل.

وارتبط اسم النادي بعدة لاعبين في هذا المركز، من بينهم وارتون، الذي يُعد أحد أبرز مواهب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لصحيفة The Sun، فإن اللاعب الدولي الإنجليزي يتوقع مغادرة ملعب سيلهيرست بارك هذا الصيف، في خطوة قد تعزز فرص مانشستر يونايتد وعدة أندية أخرى مهتمة بالحصول على خدماته.

وأشار التقرير إلى أن وارتون يرغب في خوض خطوة جديدة في مسيرته، بعد أكثر من عامين قضاهما مع كريستال بالاس، حيث يسعى للانتقال إلى نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وقد يمنح مانشستر يونايتد هذا الخيار، خاصة مع تحسن نتائجه مؤخرًا تحت قيادة مايكل كاريك، إذ جمع الفريق 23 نقطة من آخر 10 مباريات، ليحتل المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن صاحب المركز السادس.

في المقابل، لا يرغب كريستال بالاس في التفريط في لاعب أساسي جديد، بعد بيع كل من مايكل أوليسي وإيبيريتشي إيزي خلال فترات الانتقالات الصيفية الماضية.

لكن وارتون أثبت قدرته على التألق في الدوري الإنجليزي، ما يجعل انتقاله إلى نادٍ يشارك في دوري الأبطال خطوة منطقية في مسيرته.

وخاض اللاعب تجربته الأوروبية الأولى هذا الموسم في دوري المؤتمر الأوروبي، حيث شارك في 9 مباريات، مع استمرار مشوار فريقه حتى ربع النهائي أمام فيورنتينا.

ومن المتوقع أن يطلب كريستال بالاس مبلغًا ماليًا كبيرًا للاستغناء عن اللاعب، خاصة أن عقده لا يزال ممتدًا لثلاث سنوات، ما يمنح النادي موقفًا قويًا في المفاوضات.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com