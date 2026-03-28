مدرب المجر يتحدى سلوت بسبب سوبوسلاي

رد ماركو روسي، المدير الفني لـ منتخب المجر، على تصريحات أرني سلوت مدرب ليفربول بشأن ضرورة إراحة لاعبي ليفربول خلال فترة التوقف الدولي، مؤكدًا رفضه التدخل في قراراته.

وكان سلوت قد طالب مدربي المنتخبات بإدارة دقائق لاعبي ليفربول بحذر، عقب خسارة فريقه أمام برايتون بنتيجة 2-1، مشيرًا إلى حاجة اللاعبين للراحة بعد ضغط المباريات.

وقال سلوت في تصريحاته: "اللاعبون بحاجة إلى الراحة أكثر من المدربين، وآمل أن يفهم مدربو المنتخبات أن بعض لاعبينا شاركوا في عدد كبير من الدقائق، وأتمنى ألا يلعبوا 180 دقيقة في مباراتين".

من جانبه، رد روسي قائلًا في المؤتمر الصحفي: "لم أتحدث مع سلوت من قبل، ولم أتدخل يومًا في قراراته بشأن كيفية استخدام دومينيك سوبوسلاي، لذلك أتوقع منه ألا يتدخل في عملي".

وأضاف: "لست مجبرًا على إشراك أي لاعب، لكن إذا طلب سوبوسلاي الراحة سأوافق بالطبع. ومع ذلك، فهو قائد المنتخب، وقميص المنتخب يمثل أولوية بالنسبة له".

ويُعد دومينيك سوبوسلاي أحد أبرز لاعبي منتخب المجر، حيث انضم إلى معسكر الفريق استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام سلوفينيا واليونان.

ويمثل سوبوسلاي عنصرًا أساسيًا في تشكيل منتخب المجر، إذ خاض 61 مباراة دولية ويرتدي شارة القيادة، ما قد يصعّب من قرار إراحته خلال فترة التوقف الدولي.

كما يترقب سلوت موقف لاعب آخر من ليفربول وهو ميلوش كيركيز، حيث يأمل في حصوله على قدر كافٍ من الراحة خلال نفس الفترة.

