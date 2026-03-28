قرارات اجتماع الزمالك: توفير جزء من مستحقات اللاعبين

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا اليوم السبت، وترأس هشام نصر نائب رئيس النادي الجلسة في غياب حسين لبيب رئيس النادي بسبب ظروفه الصحية، وخضوعه لعملية جراحية منذ أيام قليلة.

واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه عدد من الملفات المهمة، وأبرزها توفير جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لدعم مسيرة استمرار الفريق في المنافسة على بطولتي الدوري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، بحيث يتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجاري.

كما ناقش المجلس العمل على تنمية موارد النادي واستعراض ما تم بخصوص البدء في مخاطبة الجهات المختصة لاستخراج الموافقات اللازمة للمشروع الاستثماري المزمع إقامته عند مدخل بوابة النادي من شارع جامعة الدول العربية.

وتم تكليف هشام نصر نائب رئيس النادي خلال الجلسة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها يوم 10 أبريل المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستعرض المجلس عدد من الملفات المرتبطة بأمور النادي المختلفة خلال الجلسة.