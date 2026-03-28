دوري السلة الإفريقي – بقيادة مصرية.. خسارة أهلي بنغازي للمباراة الثانية

تلقى أهلي بنغازي الليبي الخسارة الثانية له في دور المجموعات لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة THE BAL والمقامة في جنوب إفريقيا. وذلك أمام بترو دي لواندا الأنجولي.

ويشارك الأهلي الليبي ضمن مجموعة كالاهاري المقامة في الفترة (27 مارس - 5 أبريل) بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

وتضم المجموعة كل من:

جوهانسبرج جيانتس (جنوب إفريقيا) - أهلي بنغازي (ليبيا) - تايجريس (رواندا) - دار سيتي (تنزانيا) - نيروبي (كينيا) - بترو دي لواندا (أنجولا).

وفاز بترو دي لواندا على أهلي بنغازي بنتيجة 104-90.

وكان الأهلي خسر أيضا في مباراة افتتاح البطولة أمس الجمعة، أمام تايجريس الرواندي بنتيجة 103-95.

كما فاز فريق دار التنزاني على جوهانسبرج الجنوب إفريقي بنتيجة 100-70.

وفاز دار التنزاني في ثاني مبارياته على نيروبي ثاندرز الكيني بنتيجة 90-85.

ويقود فريق أهلي بنغازي، المدرب أحمد عمر والذي كان يتولى تدريب الاتحاد السكندري في الموسم الماضي وشارك معه أيضا في بطولة THE BAL واحتل المركز الرابع.

ويشارك في الموسم الحالي وهو السادس من البطولة، الأهلي المصري كبطل للدوري الموسم الماضي.

ويلعب الأهلي في مجموعة الصحراء والتي تقام في المغرب من 24 أبريل المقبل إلى 3 مايو.

وتضم المجموعة كل من:

الأهلي (مصر) - الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فيلا دي داكار (السنغال)

وتقام نهائيات البطولة في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.