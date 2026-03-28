وكيل لوكاس مورا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي

السبت، 28 مارس 2026 - 19:10

كتب : عبد الرحمن شريف

نفى وكيل أعمال لوكاس مورا لاعب ساو باولو البرازيلي التقارير التي تفيد باهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع اللاعب.

وقال جونيور بيدروسو وكيل لوكاس مورا لـ FilGoal.com: "لم يتحدث معي أحد من النادي الأهلي، لذلك لا يمكنني اعتبار أن هناك أي نوع من أنواع الاهتمام".

وكان مصدر من الأهلي قد قال لـ FilGoal.com في وقت سابق: "الصحفي البرازيلي الذي نشر خبر اهتمام الأهلي بضم لوكاس مورا كاذب كاذب كاذب".

وأضاف "لا نتفاوض مع أي لاعب في الوقت الحالي".

وذكر الصحفي البرازيلي راموني أرتيكو أن الأهلي أبدى اهتمامه بضم لوكاس مورا لاعب توتنام السابق لضمه بداية من الموسم المقبل.

ويعاني مورا من إصابة حالية بكسر في الضلوع ويستمر غيابه لنهاية شهر أبريل المقبل.

وانتقل لوكاس مورا لصفوف ساو باولو البرازيلي قادما من توتنام الإنجليزي.

وينتهي تعاقد مورا مع النادي البرازيلي في الصيف المقبل.

وكان آخر لاعب برازيلي انضم إلى الأهلي هو برونو سافيو قادما من نادي بوليفار البوليفي.

