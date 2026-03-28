يوم حزين على كرة القدم السعودية بالهزيمة أمام مصر والسودان

السبت، 28 مارس 2026 - 19:13

كتب : FilGoal

شهدت الكرة السعودية حالة من الإحباط بعد هزيمتين متتاليتين للمنتخبيين السعوديين الأول والثاني في مباراتين وديتين أمام مصر والسودان.

وتلقى منتخب السعودية الأول هزيمة قاسية أمام منتخب مصر بنتيجة 4-0 يوم الجمعة 27 مارس.

ولم يتحسن الوضع بالنسبة للمنتخب السعودي الثاني، الذي خسر أمام منتخب السودان 2-1 اليوم السبت 28 مارس.

وسيواجه منتخب السعودية الأول صربيا يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة التي تضم كل من: إسبانيا، وكاب فيردي، وأوروجواي، ولمعرفة المجموعات الآخرى من هنا.

وسينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا المكررة من افتتاح كأس العالم 2010.

