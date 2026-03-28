يوم حزين على كرة القدم السعودية بالهزيمة أمام مصر والسودان

شهدت الكرة السعودية حالة من الإحباط بعد هزيمتين متتاليتين للمنتخبيين السعوديين الأول والثاني في مباراتين وديتين أمام مصر والسودان.

وتلقى منتخب السعودية الأول هزيمة قاسية أمام منتخب مصر بنتيجة 4-0 يوم الجمعة 27 مارس.

video:1

ولم يتحسن الوضع بالنسبة للمنتخب السعودي الثاني، الذي خسر أمام منتخب السودان 2-1 اليوم السبت 28 مارس.

وسيواجه منتخب السعودية الأول صربيا يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة التي تضم كل من: إسبانيا، وكاب فيردي، وأوروجواي، ولمعرفة المجموعات الآخرى من هنا.

وسينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا المكررة من افتتاح كأس العالم 2010.