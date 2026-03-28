بقيادة أحمد دياب.. مصر تفوز برئاسة رابطة الأندية الإفريقية

السبت، 28 مارس 2026 - 18:51

كتب : محمد جمال

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

حصل أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على رئاسة رابطة الأندية الإفريقية وذلك بالتزكية في الانتخابات التي جرت اليوم على هامش الاجتماع التأسيسي للرابطة والذي عقد في القاهرة.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف لتفعيل دور رابطة الأندية الإفريقية التي ظهرت للنور، من أجل تنمية كرة القدم الإفريقية ورفع قيمتها التسويقية والفنية.

وأصبح أحمد دياب مؤهلا بالتبعية لعضوية الاتحاد الدولي لروابط الدوريات العالمية، وهو ما يمثل إضافة قوية جديدة لرابطة الأندية المصرية.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الاهتمام بـ لوكاس مورا؟ من نقل هذا الخبر كاذب تحضيرا للمصري.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديا مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول يكشف كواليس جلسة ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب

وقاد أحمد دياب خطوات تأسيس رابطة الأندية الإفريقية المحترفة بما يتناسب مع التحول العالمي في الهيكل التنظيمي لاستراتيجية كرة القدم العالمية، وذلك بعد الاجتماع في القاهرة بحضور 54 رابطة عالمية وإفريقية.

ويتولى أحمد دياب رئاسة رابطة الأندية المصرية منذ تأسيسها.

نرشح لكم
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول يكشف كواليس جلسة ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب مصدر من الأهلي لـ في الجول: الاهتمام بـ لوكاس مورا؟ من نقل هذا الخبر كاذب تحضيرا للمصري.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديا مران الزمالك - جلسة معتمد جمال وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة المصري كما كشف في الجول.. رابطة الأندية تخطر الزمالك بتقديم موعد مباراة المصري وزير الرياضة يستقبل موتسيبي في حضور أبو ريدة الدرندلي: نفكر في إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر في العاصمة الإدارية قبل السفر لأمريكا خبر في الجول - رابطة الأندية توافق على طلب الزمالك بتعديل موعد مباراته ضد المصري
أخر الأخبار
منافس الزمالك _ شباب بلوزداد يعلن ايقاف مدربه راموفيتش.. ويحدد موعد حسم مصيره 23 ثاتيه | الكرة المصرية
كرة يد – الأهلي يهزم سبورتنج في دوري السيدات.. والبنك يفوز على الزمالك 4 دقيقة | كرة يد
بقيادة أحمد دياب.. مصر تفوز برئاسة رابطة الأندية الإفريقية 14 دقيقة | الكرة المصرية
الودية الثانية.. بعثة منتخب مصر تصل إلى إسبانيا 41 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول يكشف كواليس جلسة ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب 58 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الاهتمام بـ لوكاس مورا؟ من نقل هذا الخبر كاذب ساعة | الكرة المصرية
ماركا: باستوني يوافق على الانتقال لـ برشلونة.. وعقبة تهدد إتمام الصفقة ساعة | الكرة الأوروبية
تحضيرا للمصري.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
