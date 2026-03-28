بقيادة أحمد دياب.. مصر تفوز برئاسة رابطة الأندية الإفريقية

حصل أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على رئاسة رابطة الأندية الإفريقية وذلك بالتزكية في الانتخابات التي جرت اليوم على هامش الاجتماع التأسيسي للرابطة والذي عقد في القاهرة.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف لتفعيل دور رابطة الأندية الإفريقية التي ظهرت للنور، من أجل تنمية كرة القدم الإفريقية ورفع قيمتها التسويقية والفنية.

وأصبح أحمد دياب مؤهلا بالتبعية لعضوية الاتحاد الدولي لروابط الدوريات العالمية، وهو ما يمثل إضافة قوية جديدة لرابطة الأندية المصرية.

وقاد أحمد دياب خطوات تأسيس رابطة الأندية الإفريقية المحترفة بما يتناسب مع التحول العالمي في الهيكل التنظيمي لاستراتيجية كرة القدم العالمية، وذلك بعد الاجتماع في القاهرة بحضور 54 رابطة عالمية وإفريقية.

ويتولى أحمد دياب رئاسة رابطة الأندية المصرية منذ تأسيسها.