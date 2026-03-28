تقرير: مشاركة فينيسيوس ضد كرواتيا محل شك

السبت، 28 مارس 2026 - 19:44

كتب : FilGoal

باتت مشاركة فينيسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل في المباراة الودية أمام كرواتيا محل شك.

وتغيب نجم ريال مدريد عن تدريبات منتخب البرازيل اليوم السبت، وذلك بسبب الإصابة.

وأوضحت إذاعة "كاديا كوبي" أن فينيسيوس شعر بالإصابة ولذلك لم يشارك في التدريبات الجماعية للسامبا.

وبحسب الإذاعة شعر لاعب ريال مدريد بعدم الراحة، وغاب عن التدريبات الجماعية، الأمر الذي خلق العديد من الشكوك حول مشاركته أمام منتخب كرواتيا الثلاثاء المقبل.

وأوضح التقرير أن اللاعب شوهد في مركز تدريب أورلاندو مرتديا حذاء رياضيا، حيث أدى بعض التمارين داخل صالة الألعاب الرياضية قبل التوجه لتلقي العلاج، دون أن يشارك في التمارين على العشب مع زملائه.

وفي حال تأكد غياب فينيسيوس عن مباراة كرواتيا سينضم لـ رافينيا لاعب برشلونة الذي تعرض لإصابة أمام فرنسا ستبعده عن الملاعب لمدة 5 أسابيع.

وتعرض منتخب البرازيل لهزيمة أمام منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026 والتي تضم كل من: المغرب، وهايتي، وأسكتلندا، ولمعرفة المجموعات الآخرى من هنا.

وسينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا وهو افتتاح مكرر لعام 2010 عندما استضافتها جنوب إفريقيا.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة منتخب كرواتيا الثلاثاء المقبل وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

