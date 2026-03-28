الودية الثانية.. بعثة منتخب مصر تصل إلى إسبانيا

السبت، 28 مارس 2026 - 18:24

كتب : محمد جمال

حسام حسن - منتخب مصر

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا، تحضيرا لمواجهة المنتخب الإسباني وديا.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإسباني يوم الثلاثاء المقبل تحضيرا لكاس العالم 2026.

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعداداً لمواجهة المنتخب الإسباني.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية، وديا، أمس بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

منتخب مصر منتخب إسبانيا
