تحضيرا للمصري.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديا

السبت، 28 مارس 2026 - 17:37

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك

يخوض فريق الزمالك مباراة ودية أمام الشرقية للدخان بالإسكندرية تحضيرا لمواجهة المصري في الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم 5 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، خوض مباراة ودية في السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، أمام فريق الشرقية للدخان بالإسكندرية، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراة من أجل تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة، والوقوف على مستوى العائدين من الإصابة، في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة خلال الفترة المقبلة في بطولتي الدوري المصري، وكأس الكونفدرالية.

ويواجه الزمالك نظيره المصري يوم 5 أبريل بعد تقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بناء على طلب الزمالك.

وطلب الزمالك من رابطة الأندية تعديل موعد المباراة بعد إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة مباراة الفريق ضد شباب بلوزداد يوم 10 أبريل المقبل.

وتقرر إقامة مباراة الذهاب في التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 10 أبريل المقبل على ستاد نيلسون مانديلا في الجزائر.

ويقام لقاء الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 17 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية وسيلاقي شباب بلوزداد الجزائري بعدما أصبح الفريق المصري الوحيد المستمر قاريا عقب توديع الأهلي وبيراميدز والمصري من ربع النهائي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز ويليهما الأهلي برصيد 40 نقطة.

فيما يحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

الزمالك المصري معتمد جمال
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/526091/تحضيرا-للمصري-الزمالك-يواجه-الشرقية-للدخان-وديا