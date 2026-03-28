مران الزمالك - جلسة معتمد جمال وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة المصري

يواصل فريق الزمالك تحضيراته لمواجهة المصري في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك أمام المصري يوم 5 أبريل المقبل بعد تقديم موعدها لمدة 24 ساعة.

وخاض الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري.

وعقد معتمد جمال المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في التدريبات في إطار الاستعداد للقاء المصري المرتقب.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية تحت قيادة إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وبعد ذلك قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض الفقرة الخططية، وحرص معتمد جمال على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري المقرر لها يوم 5 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة متساويا مع بيراميدز، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي.

فيما يحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.