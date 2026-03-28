مران الزمالك - جلسة معتمد جمال وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة المصري

السبت، 28 مارس 2026 - 17:24

كتب : إبراهيم رمضان

معتمد جمال مدرب الزمالك

يواصل فريق الزمالك تحضيراته لمواجهة المصري في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك أمام المصري يوم 5 أبريل المقبل بعد تقديم موعدها لمدة 24 ساعة.

وخاض الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري.

كما كشف في الجول.. رابطة الأندية تخطر الزمالك بتقديم موعد مباراة المصري خبر في الجول - رابطة الأندية توافق على طلب الزمالك بتعديل موعد مباراته ضد المصري كاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية مران الزمالك - عودة محمد عواد بعد انتهاء الأزمة

وعقد معتمد جمال المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في التدريبات في إطار الاستعداد للقاء المصري المرتقب.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية تحت قيادة إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وبعد ذلك قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض الفقرة الخططية، وحرص معتمد جمال على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري المقرر لها يوم 5 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة متساويا مع بيراميدز، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي.

فيما يحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

بقيادة أحمد دياب.. مصر تفوز برئاسة رابطة الأندية الإفريقية مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول يكشف كواليس جلسة ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب مصدر من الأهلي لـ في الجول: الاهتمام بـ لوكاس مورا؟ من نقل هذا الخبر كاذب تحضيرا للمصري.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديا كما كشف في الجول.. رابطة الأندية تخطر الزمالك بتقديم موعد مباراة المصري وزير الرياضة يستقبل موتسيبي في حضور أبو ريدة الدرندلي: نفكر في إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر في العاصمة الإدارية قبل السفر لأمريكا خبر في الجول - رابطة الأندية توافق على طلب الزمالك بتعديل موعد مباراته ضد المصري
كرة يد – الأهلي يهزم سبورتنج في دوري السيدات.. والبنك يفوز على الزمالك 4 دقيقة | كرة يد
بقيادة أحمد دياب.. مصر تفوز برئاسة رابطة الأندية الإفريقية 14 دقيقة | الكرة المصرية
الودية الثانية.. بعثة منتخب مصر تصل إلى إسبانيا 40 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول يكشف كواليس جلسة ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب 57 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الاهتمام بـ لوكاس مورا؟ من نقل هذا الخبر كاذب ساعة | الكرة المصرية
ماركا: باستوني يوافق على الانتقال لـ برشلونة.. وعقبة تهدد إتمام الصفقة ساعة | الكرة الأوروبية
تحضيرا للمصري.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديا ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - جلسة معتمد جمال وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة المصري ساعة | الكرة المصرية
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
