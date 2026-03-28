كما كشف في الجول.. رابطة الأندية تخطر الزمالك بتقديم موعد مباراة المصري

وتلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من رابطة الأندية المصرية يفيد بتقديم موعد مباراة الفريق أمام المصري في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري لمدة 24 ساعة.

وبذلك ستقام مباراة الزمالك أمام المصري يوم 5 أبريل المقبل بدلًا من إقامتها في السادس من نفس الشهر.

وسيكون ذلك التعديل الثاني لموعد المباراة إذ كان مقررا في البداية إقامتها يوم 3 أبريل، وتحولت ليوم 6 أبريل ضمن تعديلات رابطة الأندية لمواعيد مباريات الدوري، قبل أن يطلب الزمالك موعدا جديدا.

وطلب الزمالك من رابطة الأندية تعديل موعد المباراة بعد إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة مباراة الفريق ضد شباب بلوزداد يوم 10 أبريل المقبل.

وتقرر إقامة مباراة الذهاب في التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 10 أبريل المقبل على ستاد نيلسون مانديلا في الجزائر.

ويقام لقاء الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 17 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز ويليهما الأهلي برصيد 40 نقطة.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية وسيلاقي شباب بلوزداد الجزائري بعدما أصبح الفريق المصري الوحيد المستمر قاريا عقب توديع الأهلي وبيراميدز والمصري من ربع النهائي.