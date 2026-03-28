خبر في الجول - رابطة الأندية توافق على طلب الزمالك بتعديل موعد مباراته ضد المصري

وافقت رابطة الأندية المصرية على طلب الزمالك بتقديم موعد مباراته ضد المصري لمدة 24 ساعة حسبما علم FilGoal.com.

وسبق أن كشف FilGoal.com تقدم الزمالك بطلب لرابطة الأندية لتعديل موعد المباراة بعد إعلان كاف موعد مباراتي الفريق ضد شباب بلوزداد في الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وبذلك ستقام مباراة الزمالك ضد المصري في افتتاح المنافسة على اللقب من الدوري المصري يوم 5 أبريل المقبل بدلا من 6.

وسيكون ذلك التعديل الثاني لموعد المباراة إذ كان مقررا في البداية إقامتها يوم 3 أبريل، وتحولت ليوم 6 أبريل ضمن تعديلات رابطة الأندية لمواعيد مباريات الدوري، قبل أن يطلب الزمالك موعدا جديدا.

وطلب الزمالك من رابطة الأندية تعديل موعد المباراة بعد إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة مباراة الفريق ضد شباب بلوزداد يوم 10 أبريل المقبل.

وتقرر إقامة مباراة الذهاب في التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 10 أبريل المقبل على ستاد نيلسون مانديلا في الجزائر.

ويقام لقاء الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 17 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز ويليهما الأهلي برصيد 40 نقطة.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية وسيلاقي شباب بلوزداد الجزائري بعدما أصبح الفريق المصري الوحيد المستمر قاريا عقب توديع الأهلي وبيراميدز والمصري من ربع النهائي.