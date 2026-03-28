وزير الرياضة يستقبل موتسيبي في حضور أبو ريدة

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اليوم السبت، باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ووصل موتسيبي إلى القاهرة اليوم السبت وشهدت جلسة استقباله حضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وخلال اللقاء نقل الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي ، رسالة شكر واعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي، من صديقه، سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا مقدرا الجهود المصرية الملموسة في الشأن الإفريقي والدولي.

ويتواجد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمصر " دولة المقر " لحضور اجتماع المكتب التنفيذى لـ "كاف".

وعاد وزير الرياضة إلى القاهرة بعد حضوره مباراة منتخب مصر أمام السعودية تحضيرا لكأس العالم 2026.

وانتصر منتخب مصر على نظيره السعودي بنتيجة 4-0 في أولى اللقاءات الودية استعدادا لكأس العالم 2026.

سجل أهداف مصر: إسلام عيسى، ومحمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد سيد "زيزو" وعمر مرموش.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.