كرة صالات - 20 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمعسكر أبريل

أعلن نادر رشاد قائمة منتخب مصر لكرة الصالات لمعسكر شهر أبريل المقبل.

ويستعد المنتخب المصري لكرة الصالات لدخول معسكر مغلق خلال الفترة من 7 إلى 14 أبريل 2026، وذلك في إطار البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة إقامتها في المغرب.

وشملت القائمة 20 لاعبا:

حراسة المرمى

أحمد فكري

أنس خالد زكريا

جمال عبد الناصر

اللاعبون

علاء محمد

علي فرج

عبد الرحمن سيد

محمد حداد

محمد أحمد

يوسف النبراوي

محمد طلعت

خالد وليد

خالد يسري

أسامه سيد

أحمد علي السيد

أيمن أبو رواش

إبراهيم السيد

عبد الله خالد

محمد جمال رجب

محمد الوتيدي

هاني حسين

ويضم الجهاز المعاون للمدير الفني نادر رشاد كل من: المعتز بالله سامي المدرب العام، أيمن عبد الرحمن راغب مدرب حراس المرمى، نور الدين فرحان علي إداري، ومصطفى محمد أحمد حسنين طبيب للمنتخب، وليد حسن نصار مدلك، وحسني نصر حسين مسؤول للمهمات.