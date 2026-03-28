كرة صالات - 20 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمعسكر أبريل

السبت، 28 مارس 2026 - 14:41

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة الصالات

أعلن نادر رشاد قائمة منتخب مصر لكرة الصالات لمعسكر شهر أبريل المقبل.

ويستعد المنتخب المصري لكرة الصالات لدخول معسكر مغلق خلال الفترة من 7 إلى 14 أبريل 2026، وذلك في إطار البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة إقامتها في المغرب.

وشملت القائمة 20 لاعبا:

أخبار متعلقة:
كرة صالات – منتخب مصر يتأهل إلى أمم إفريقيا للمرة الثامنة في التاريخ صالات - قائمة منتخب مصر سيدات في أمم إفريقيا كرة صالات - ضاع حلم المونديال.. مصر تخسر أمام ليبيا بركلات الترجيح كرة صالات - فرصة أخرى للمونديال.. أنجولا تصعق منتخب مصر بـ 7 أهداف وتتأهل للنهائي

حراسة المرمى

أحمد فكري

أنس خالد زكريا

جمال عبد الناصر

اللاعبون

علاء محمد

علي فرج

عبد الرحمن سيد

محمد حداد

محمد أحمد

يوسف النبراوي

محمد طلعت

خالد وليد

خالد يسري

أسامه سيد

أحمد علي السيد

أيمن أبو رواش

إبراهيم السيد

عبد الله خالد

محمد جمال رجب

محمد الوتيدي

هاني حسين

ويضم الجهاز المعاون للمدير الفني نادر رشاد كل من: المعتز بالله سامي المدرب العام، أيمن عبد الرحمن راغب مدرب حراس المرمى، نور الدين فرحان علي إداري، ومصطفى محمد أحمد حسنين طبيب للمنتخب، وليد حسن نصار مدلك، وحسني نصر حسين مسؤول للمهمات.

منتخب مصر لكرة الصالات
نرشح لكم
اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر لمباريات نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة كرة سلة - بعد قرار وزارة الرياضة.. تعديل مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري المصري كرة سلة - كما كشف في الجول.. إيقاف مدرب الأهلي مباراتين وغرامة مالية كرة سلة - بعد أول مباراتين.. الاتحاد يعلن الموافقة على حضور 500 مشجع بصالة العاصمة كرة سلة - تعادل في السلسلة.. الأهلي يعوض خسارته ويهزم الاتصالات كرة طائرة - الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة سيف عابد كرة طائرة - ثالث بطولات الموسم.. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بلقب الدوري
أخر الأخبار
مدرب السنغال: الجميع يعلم أننا أبطال إفريقيا.. وإدريسا جي: لم ننتزع النتائج من أيدينا 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
قادر ميتي: سبب انضمامي للهلال ليس ماديا.. وإنزاجي أقنعني بخطة تورام 18 دقيقة | سعودي في الجول
السلامي: كأس العالم مفتوحة على كل الاحتمالات.. والمغرب منحنا الثقة 49 دقيقة | الوطن العربي
كرة صالات - 20 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمعسكر أبريل ساعة | رياضات أخرى
اتحاد جدة يكشف موعد خضوع دومبيا لجراحة الرباط الصليبي ساعة | سعودي في الجول
توخيل يدافع عن بن وايت بعد تعرضه لصافرات استهجان ساعة | الدوري الإنجليزي
إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد ساعة | أمريكا
الهلال يطالب الاتحاد الآسيوي بإسقاط عقوبة داروين نونيز ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
