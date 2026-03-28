اتحاد جدة يكشف موعد خضوع دومبيا لجراحة الرباط الصليبي

كشف نادي اتحاد جدة السعودي موعد خضوع نجمه المالي محمدو دومبيا لجراحة الرباط الصليبي.

وتعرض دومبيا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الاتحاد ضد الخلود بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأعلن الاتحاد عبر موقعه الرسمي، أن دومبيا سيخضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي يوم الخميس المقبل في مدينة ليون الفرنسية.

وأوضح الاتحاد أن اللاعب يواصل حاليا أداء برنامجه التأهيلي في النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول، وذلك في إطار تحضيراته للعملية الجراحية.

وأقصى الخلود اتحاد جدة حامل اللقب بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 خلال 120 دقيقة ليواجه الهلال في النهائي.

وتقدم الاتحاد مرتين في النتيجة، لكن الخلود أدرك التعادل بعدهما، وتفوّق بركلات الترجيح، 5ـ4.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 2ـ2 على ملعب نادي الحزم.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس السعودية بالتفوق على أهلي جدة بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وسيخوض الهلال النهائي رقم 20 في تاريخه للمسابقة بحثا عن اللقب رقم 12 والأول منذ 2024.

فيما سيخوض الخلود النهائي لأول مرة في تاريخه.