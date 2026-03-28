توخيل يدافع عن بن وايت بعد تعرضه لصافرات استهجان

دافع توماس توخيل المدير الفني لـ منتخب إنجلترا عن لاعبه بن وايت عقب مباراة أوروجواي الودية التي انتهت بالتعادل 1-1.

وسجل وايت هدفا في ظهوره الأول مع الأسود الثلاثة منذ انسحابه من قائمة إنجلترا قبل كأس العالم 2022.

وتعرض وايت لصافرات استهجان من جماهير ملعب ويمبلي رغم تسجيل هدف والتسبب في ركلة جزاء للضيوف.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "سمعت أنه تعرض لصيحات استهجان. لم أسمعها بنفسي على أرض الملعب لأنني كنت مشاركا في التغييرات والتعليمات، لذا أعتقد أنه لا يمكن أن تكون صيحات الاستهجان من الأغلبية".

وأضاف "كان هناك بعض صيحات الاستهجان واستقبال متباين له، وهو ما أشعر بخيبة أمل حياله لأننا بالطبع نحمي لاعبينا، وأداؤه كان ممتازا في المعسكر وكان يستحق المشاركة".

وأردف "استحق بن البدء أساسيا وكاد أن يسجل هدف الفوز، لكنني أدرك أيضا أن هذا حدث للاعبين آخرين من قبل هنا".

وأتم "عليه أن يتقبل الأمر بصدر رحب، سنحميه دائما، ونأمل أن نتمكن من تجاوز الأمر لأنه مستعد لكتابة فصول جديدة، ونحن مستعدون لمنحه الفرصة، لذا نأمل أن يتمكن الجميع من المضي قدما وتقبل الأمر".

صاحب الـ 28 عاما خاض هذا الموسم مع أرسنال 21 مباراة سجل هدفا وصنع 2.

وبقميص منتخب إنجلترا سجل هدفا في 5 مباريات.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة اليابان وديا يوم الثلاثاء المقبل.