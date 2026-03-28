إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تسمية مدرج في ملعب النادي الجديد باسم "ليونيل ميسي".

وينتظر إنتر ميامي افتتاح ملعبه الجديد الذي يحمل اسم "إن يو ستيديوم" بعد أقل من 10 أيام.

صاحب الـ 38 عاما قاد الفريق للتتويج بـ 4 ألقاب منذ انضمامه أبرزها لقب الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخ النادي والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأصبح ميسي الهداف التاريخي برصيد 82 هدفا ومرر 53 كرة حاسمة لزملائه.

قال نادي إنتر ميامي: "عادةً ما تُبنى مراسم التكريم على الماضي، على الحنين والذكريات. لكن هذه المرة مختلفة، فهي نابعة من الحاضر".

وأضاف "من اللحظة الراهنة، من الشعور الذي ينتابك كلما وطأت قدما ليو أرض الملعب".

وأتم "لا يقتصر تكريم شخص ما على طي صفحة من الماضي، بل أحيانًا يتعلق الأمر بإدراك أنك تشهد حدثًا فريدًا".

A veces, ciertas cosas no deben esperar. pic.twitter.com/OfRwCiEXN6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 27, 2026

ومن المنتظر أن يخوض النادي أول مباراة رسمية له على ملعبه الجديد يوم 4 أبريل المقبل ضد أوستن.

ويُعد ذلك ثاني مدرب يٌطلق عليه اسم "ليونيل ميسي" بعد نادي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني.

وسجل ميسي 3 أهداف في أول 5 جولات من الدوري الأمريكي.