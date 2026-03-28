الهلال يطالب الاتحاد الآسيوي بإسقاط عقوبة داروين نونيز

طلب نادي الهلال السعودي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إسقاط عقوبة إيقاف المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز.

ويغيب نونيز عن مباراة الهلال والسد القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لتراكم البطاقات.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة الهلال رفعت خطابا رسميا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن إسقاط عقوبة نونيز.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الهلال طلب إسقاط البطاقات الصفراء عن نونيز قبل انطلاق ثمن النهائي بعد أن تم تعديل نظام دور الـ16 بدمجه مع الأدوار النهائية التي تستضيفها مدينة جدة في الشهر المقبل.

وتلعب مباريات دور الـ16 في منطقة الغرب من مباراة واحدة بدلا من النظام السابق ذهابا وإيابا، ما يسهم في تأثير غياب اللاعبين الموقوفين بشكل أكبر وهو ما استندت عليه إدارة الهلال في مطالبها بإسقاط العقوبة عن نونيز.

ويلتقي الهلال مع السد القطري 13 أبريل المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويلعب الفائز من الهلال ضد السد، أمام فيسل كوبي الياباني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.