مدرب موريتانيا: كنا نلعب بمستوى يفوق مستوانا بكثير ضد الأرجنتين

السبت، 28 مارس 2026 - 13:56

كتب : FilGoal

أرتيز لوبيز - مدرب موريتانيا

أعرب أرتيز جاراي مدرب موريتانيا عن سعادته بالأداء ضد الأرجنتين رغم الخسارة بنتيجة 2-1.

وانتصر منتخب الأرجنتين على موريتانيا وديا بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على ملعب لا بومبونيرا.

وقال مدرب موريتانيا عبر إذاعة "راديو لا ريد" الأرجنتينية: "ربما هذه هي الأرجنتين التي توقعتها. كنا نلعب بمستوى يفوق مستوانا بكثير، وعلى حافة قدراتنا، وهذا ما جعل المباراة أكثر تقاربا، لكن الأرجنتين بلا شك فريق من الطراز الرفيع".

أخبار متعلقة:
وأضاف "الأرجنتين من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، بلا شك. لديهم العديد من اللاعبين الموهوبين الذين يصلون إلى حدود منطقة الجزاء بلمستين أو ثلاث، وأي لاعب منهم قادر على تسجيل هدف".

وتعد تلك المواجهة الأولى تاريخيا بين المنتخبين وجاءت بعد إلغاء مباراتي قطر وإسبانيا ضد أبطال العالم بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء رسالة دعم من اللاعبين قبل بداية اللقاء للكل من خوان فويث وخوان بانتشيلي اللذان تعرضا لإصابة ستغيب الثنائي عن كأس العالم 2026.

وخلال الشوط الثاني بدأ لاعب موريتانيا في إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى إذ سددوا 8 مرات على مرمى إيميليانو مارتينيز مقابل 1 فقط للأرجنتين كانت من نصيب ميسي.

وتلقى لاعبو منتخب موريتانيا تحية خاصة من جماهير التانجو عقب نهاية اللقاء.

وسيخوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية ضد زامبيا يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب في ختام تحضيراته في شهر مارس الجاري.

الأرجنتين موريتانيا أرتيز لوبيز
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/526075/مدرب-موريتانيا-كنا-نلعب-بمستوى-يفوق-مستوانا-بكثير-ضد-الأرجنتين