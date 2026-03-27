خبر في الجول - الزمالك يطلب تعديل موعد مباراة المصري.. وخطاب للكاف بشأن لقاء بلوزداد

تواصل نادي الزمالك مع رابطة الأندية المصرية لتقديم موعد مباراته ضد المصري في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري بعد تحديد موعد مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ويستعد الزمالك للمنافسة في الفترة المقبلة على لقبي الدوري المصري والكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك تواصل مع رابطة الأندية لتقديم مباراة المصري 24 ساعة بعد تحديد موعد مباراته ضد شباب بلوزداد يوم 10 أبريل المقبل.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الزمالك ضد المصري يوم 6 أبريل المقبل حسبما كشفت رابطة الأندية عقب تعديل مواعيد المباريات.

وعلم FilGoal.com أن الأبيض سيتقدم بطلب رسمي عقب وصول خطاب كاف بموعد اللقاء النهائي.

كما خاطب النادي نظيره الاتحاد الإفريقي (كاف) من أجل تحديد يوم 17 أبريل المقبل موعدا للقاء الإياب أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز ويليهما الأهلي برصيد 40 نقطة.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية وسيلاقي شباب بلوزداد الجزائري بعدما أصبح الفريق المصري الوحيد المستمر قاريا عقب توديع الأهلي وبيراميدز والمصري من ربع النهائي.