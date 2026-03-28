إيمليانو مارتينيز: الحمد لله أننا لم نواجه إسبانيا

السبت، 28 مارس 2026 - 12:39

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز - الأرجنتين

أعرب إيمليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين عن غضبه رغم الفوز على موريتانيا وديا بنتيجة 2-1.

وانتصر منتخب الأرجنتين على موريتانيا وديا بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على ملعب لا بومبونيرا.

وقال إيمليانو مارتينيز في لقناة TNT الأرجنتينية: "لعبنا جيدا في الشوط الأول، رغم مرور وقت طويل على آخر مباراة جمعتنا. أما في الشوط الثاني افتقرنا إلى الحماس والالتزام".

وأضاف "عندما نرتدي قميص المنتخب الوطني، علينا أن نقدم أداءً أفضل بكثير".

وقال حارس التانجو عبر قناة TyC الأرجنتينية: "مواجهة موريتانيا كانت إحدى أسوأ مبارياتنا. نحتاج إلى إظهار المزيد من الروح القتالية. أما مباراة فيناليسما ضد إسبانيا؟ الحمد لله أنها لم تُلعب. لو لعبنا بتلك الطريقة، لكنا خسرنا".

وواصل "الآن، قبل كأس العالم، لا نعرف ما إذا كنا ضمن أفضل 10 فرق في العالم للمنافسة على اللقب".

وأتم "الحقيقة هي أن إصابة خواكين بانتشيلي أثرت علينا كثيرا، وربما لعبنا بحماس أقل خوفا من الإصابة أو ما شابه. لكن عندما نرتدي قميص المنتخب الوطني، علينا أن نقدم أداءً أفضل بكثير".

وتعد تلك المواجهة الأولى تاريخيا بين المنتخبين وجاءت بعد إلغاء مباراتي قطر وإسبانيا ضد أبطال العالم بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء رسالة دعم من اللاعبين قبل بداية اللقاء للكل من خوان فويث وخوان بانتشيلي اللذان تعرضا لإصابة ستغيب الثنائي عن كأس العالم 2026.

وخلال الشوط الثاني بدأ لاعب موريتانيا في إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى إذ سددوا 8 مرات على مرمى إيميليانو مارتينيز مقابل 1 فقط للأرجنتين كانت من نصيب ميسي.

وتلقى لاعبو منتخب موريتانيا تحية خاصة من جماهير التانجو عقب نهاية اللقاء.

وسيخوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية ضد زامبيا يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب في ختام تحضيراته في شهر مارس الجاري.

