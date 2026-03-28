محمد معروف حكما لمباراة إثيوبيا وساو تومي في تصفيات أمم إفريقيا 2027

يدير طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف مباراة إثيوبيا ضد ساو تومي في إياب الدور التمهيدي من كأس أمم إفريقيا 2027.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز إثيوبيا بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم في ملعب الجديدة في المغرب.

ويعاون معروف كل من سمير جمال كمساعد أول، وأحمد توفيق طلب مساعد ثاني، فيما يتولى محمود بسيوني مهام الحكم الرابع.

ويتوجه الطاقم المصري اليوم السبت إلى إثيوبيا استعدادا لإدارة المباراة المقرر إقامته يوم 31 مارس الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء.

الحكم الدولي أدار هذا الموسم 19 مباراة محليا وقاريا أشهر خلالها 64 بطاقة صفراء و4 حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء.

ويتأهل الفائز من الدور التمهيدي لمرحلة المجموعات للمنافسة على بطاقة التأهل للبطولة.

ومن المنتظر إقامة مرحلة المجموعات لتصفيات أمم إفريقيا في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2026.

وحتى الآن لم يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الموعد النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2027 المنتظر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.