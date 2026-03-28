محمد معروف حكما لمباراة إثيوبيا وساو تومي في تصفيات أمم إفريقيا 2027

السبت، 28 مارس 2026 - 12:31

كتب : FilGoal

يدير طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف مباراة إثيوبيا ضد ساو تومي في إياب الدور التمهيدي من كأس أمم إفريقيا 2027.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز إثيوبيا بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم في ملعب الجديدة في المغرب.

ويعاون معروف كل من سمير جمال كمساعد أول، وأحمد توفيق طلب مساعد ثاني، فيما يتولى محمود بسيوني مهام الحكم الرابع.

أخبار متعلقة:
أكثر من 4 ملايين دولار في 142 يوما.. تعرف على أسباب عقوبات إيقاف قيد الزمالك الـ 14 رامي عباس: لا نعرف أين سيذهب محمد صلاح كلوب: ريال مدريد لم يتواصل معي أبدا.. ولا أعرف مواعيد المباريات منذ ترك ليفربول رئيس الاتحاد الفرنسي: خليفة ديشامب؟ أعرف اسمه

ويتوجه الطاقم المصري اليوم السبت إلى إثيوبيا استعدادا لإدارة المباراة المقرر إقامته يوم 31 مارس الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء.

الحكم الدولي أدار هذا الموسم 19 مباراة محليا وقاريا أشهر خلالها 64 بطاقة صفراء و4 حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء.

ويتأهل الفائز من الدور التمهيدي لمرحلة المجموعات للمنافسة على بطاقة التأهل للبطولة.

ومن المنتظر إقامة مرحلة المجموعات لتصفيات أمم إفريقيا في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2026.

وحتى الآن لم يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الموعد النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2027 المنتظر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

نرشح لكم
مدرب السنغال: الجميع يعلم أننا أبطال إفريقيا.. وإدريسا جي: لم ننتزع النتائج من أيدينا مدرب موريتانيا: كنا نلعب بمستوى يفوق مستوانا بكثير ضد الأرجنتين سكالوني: لم نلعب مباراة جيدة ضد موريتانيا.. وأهنئهم على أدائهم المميز وسط تصفيق جماهير لا بومبونيرا.. موريتانيا تخسر من الأرجنتين وديا الظهور الأول لمدربه الجديد.. المغرب يتعادل مع الإكوادور ويهدر ركلة جزاء مجددا قلص الفارق بقائمة الهدافين التاريخيين.. محرز يسجل في فوز الجزائر على جواتيمالا كاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية من بينهم ساعتان رولكس.. تقرير: سرقة لاعبي غانا في النمسا
أخر الأخبار
بعد الخسارة من مصر برباعية.. رينارد يستدعي العويس لمواجهة صربيا 5 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب السنغال: الجميع يعلم أننا أبطال إفريقيا.. وإدريسا جي: لم ننتزع النتائج من أيدينا 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
قادر ميتي: سبب انضمامي للهلال ليس ماديا.. وإنزاجي أقنعني بخطة تورام 29 دقيقة | سعودي في الجول
السلامي: كأس العالم مفتوحة على كل الاحتمالات.. والمغرب منحنا الثقة 59 دقيقة | الوطن العربي
كرة صالات - 20 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمعسكر أبريل ساعة | رياضات أخرى
اتحاد جدة يكشف موعد خضوع دومبيا لجراحة الرباط الصليبي ساعة | سعودي في الجول
توخيل يدافع عن بن وايت بعد تعرضه لصافرات استهجان ساعة | الدوري الإنجليزي
إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
/articles/526071/محمد-معروف-حكما-لمباراة-إثيوبيا-وساو-تومي-في-تصفيات-أمم-إفريقيا-2027