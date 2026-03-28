بعثة منتخب مصر تغادر السعودية نحو إسبانيا
السبت، 28 مارس 2026 - 12:08
كتب : محمد جمال
غادرت بعثة منتخب مصر المملكة العربية السعودية متجهة إلى إسبانيا.
وتستغرق الرحلة 7 ساعات لمواجهة المنتخب الإسباني وديا يوم 31 مارس الجاري في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.
وانتصر منتخب مصر على السعودية في جدة بنتيجة 4-0 وديا.
ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.
موعد المباراة والقناة الناقلة
يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.
وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.
وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.
