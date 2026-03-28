وسط تصفيق جماهير لا بومبونيرا.. موريتانيا تخسر من الأرجنتين وديا

حقق منتخب الأرجنتين الفوز على موريتانيا وديا بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وتعد تلك المواجهة الأولى تاريخيا بين المنتخبين وجاءت بعد إلغاء مباراتي قطر وإسبانيا ضد أبطال العالم بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء رسالة دعم من اللاعبين قبل بداية اللقاء للكل من خوان فويث وخوان بانتشيلي اللذان تعرضا لإصابة ستغيب الثنائي عن كأس العالم 2026.

وبدأ ليونيل ميسي قائد التانجو اللقاء من على مقاعد البدلاء.

وتقدم التانجو في الدقيقة 17 بهدف من إنزو فيرنانديز بعد عرضية أرضية من ناهول مولينا.

وفي الدقيقة 32 أضاف نيكو باز الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة.

في الشوط الثاني شارك ليونيل ميسي بدلا من باز.

وبدأ لاعب موريتانيا في إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى إذ سددوا 8 مرات على مرمى إيميليانو مارتينيز مقابل 1 فقط للأرجنتين كانت من نصيب ميسي.

واستطاع جوردان لافور أن يستغل خطأ دفاعي ويسجل هدف تقليص الفارق في الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين رغم شجاعة موريتانيا.

وتلقى لاعبو منتخب موريتانيا تحية خاصة من جماهير التانجو عقب نهاية اللقاء.

⚽🇲🇷 MAURITANIA: APLAUSOS Y BAILES junto a la hinchada argentina tras el amistoso en la Bombonera

وسيخوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية ضد زامبيا يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب في ختام تحضيراته في شهر مارس الجاري.

