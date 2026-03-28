وسط تصفيق جماهير لا بومبونيرا.. موريتانيا تخسر من الأرجنتين وديا

السبت، 28 مارس 2026 - 12:01

كتب : FilGoal

حقق منتخب الأرجنتين الفوز على موريتانيا وديا بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وتعد تلك المواجهة الأولى تاريخيا بين المنتخبين وجاءت بعد إلغاء مباراتي قطر وإسبانيا ضد أبطال العالم بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء رسالة دعم من اللاعبين قبل بداية اللقاء للكل من خوان فويث وخوان بانتشيلي اللذان تعرضا لإصابة ستغيب الثنائي عن كأس العالم 2026.

مدرب موريتانيا لـ في الجول: مباراة الأرجنتين صعبة لكنها لحظة تاريخية

وبدأ ليونيل ميسي قائد التانجو اللقاء من على مقاعد البدلاء.

وتقدم التانجو في الدقيقة 17 بهدف من إنزو فيرنانديز بعد عرضية أرضية من ناهول مولينا.

وفي الدقيقة 32 أضاف نيكو باز الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة.

في الشوط الثاني شارك ليونيل ميسي بدلا من باز.

وبدأ لاعب موريتانيا في إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى إذ سددوا 8 مرات على مرمى إيميليانو مارتينيز مقابل 1 فقط للأرجنتين كانت من نصيب ميسي.

واستطاع جوردان لافور أن يستغل خطأ دفاعي ويسجل هدف تقليص الفارق في الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين رغم شجاعة موريتانيا.

وتلقى لاعبو منتخب موريتانيا تحية خاصة من جماهير التانجو عقب نهاية اللقاء.

وسيخوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية ضد زامبيا يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب في ختام تحضيراته في شهر مارس الجاري.

الأرجنتين موريتانيا
نرشح لكم
مدرب موريتانيا: كنا نلعب بمستوى يفوق مستوانا بكثير ضد الأرجنتين محمد معروف حكما لمباراة إثيوبيا وساو تومي في تصفيات أمم إفريقيا 2027 سكالوني: لم نلعب مباراة جيدة ضد موريتانيا.. وأهنئهم على أدائهم المميز الظهور الأول لمدربه الجديد.. المغرب يتعادل مع الإكوادور ويهدر ركلة جزاء مجددا قلص الفارق بقائمة الهدافين التاريخيين.. محرز يسجل في فوز الجزائر على جواتيمالا كاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية من بينهم ساعتان رولكس.. تقرير: سرقة لاعبي غانا في النمسا منافس مصر - إيران تخسر من نيجيريا وديا بعد تخليد ذكرى شهداء مدرسة ميناب
أخر الأخبار
اتحاد جدة يكشف موعد خضوع دومبيا لجراحة الرباط الصليبي دقيقة | سعودي في الجول
توخيل يدافع عن بن وايت بعد تعرضه لصافرات استهجان 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد 14 دقيقة | أمريكا
الهلال يطالب الاتحاد الآسيوي بإسقاط عقوبة داروين نونيز 17 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب موريتانيا: كنا نلعب بمستوى يفوق مستوانا بكثير ضد الأرجنتين 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدرندلي: نفكر في إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر في العاصمة الإدارية قبل السفر لأمريكا 45 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - رابطة الأندية توافق على طلب الزمالك بتعديل موعد مباراته ضد المصري ساعة | الدوري المصري
إيمليانو مارتينيز: افتقرنا في الشوط الثاني للحماس والالتزام ضد موريتانيا ساعة | أمريكا
