بعد قرار إيقاف القيد.. الإسماعيلي يكلف مكتب استشارات قانونية لدراسة ملف النقاز

أعلن نادي الإسماعيلي تكليف مكتب استشارات قانونية لدراسة ملف حمدي النقاز.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة إيقاف القيد لـ 3 فترات بسبب عدم صرف مستحقات الدولي التونسي. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان النادي

"أعلنت اللجنة المعينة بالنادي الإسماعيلي، تكليف مكتب الاستشارات القانونية الدولي المتعاقد مع النادي بدراسة ملف حمدي النقاز، ومراجعة كافة الملابسات المرتبطة بهذا الموضوع، وإفادتنا بمدى وجود أي تقصير من عدمه.

كما يتولى المكتب فحص أسباب سحب الاستئناف من جانب المحامية السويسرية، خاصة أن لجنة الدكتور طارق كانت قد سددت رسوم الاستئناف خلال المدة القانونية وتم بالفعل تقديمه.

وأوضحت المحامية لاحقًا أنها قامت بسحب الاستئناف بناءً على نقاش دار مع أحد المسؤولين، قبل أن تشير إلى عدم علمها بتغيير مجلس الإدارة، مطالبة بتقديم إفادة رسمية بهذا الشأن".

