بعد قرار إيقاف القيد.. الإسماعيلي يكلف مكتب استشارات قانونية لدراسة ملف النقاز

السبت، 28 مارس 2026 - 11:00

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن نادي الإسماعيلي تكليف مكتب استشارات قانونية لدراسة ملف حمدي النقاز.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة إيقاف القيد لـ 3 فترات بسبب عدم صرف مستحقات الدولي التونسي. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان النادي

"أعلنت اللجنة المعينة بالنادي الإسماعيلي، تكليف مكتب الاستشارات القانونية الدولي المتعاقد مع النادي بدراسة ملف حمدي النقاز، ومراجعة كافة الملابسات المرتبطة بهذا الموضوع، وإفادتنا بمدى وجود أي تقصير من عدمه.

كما يتولى المكتب فحص أسباب سحب الاستئناف من جانب المحامية السويسرية، خاصة أن لجنة الدكتور طارق كانت قد سددت رسوم الاستئناف خلال المدة القانونية وتم بالفعل تقديمه.

وأوضحت المحامية لاحقًا أنها قامت بسحب الاستئناف بناءً على نقاش دار مع أحد المسؤولين، قبل أن تشير إلى عدم علمها بتغيير مجلس الإدارة، مطالبة بتقديم إفادة رسمية بهذا الشأن".

وتعتبر تلك القضية هي الخامسة لنادي الإسماعيلي.

وأعلن التونسي حمدي النقاز في أكتوبر 2024 تقدمه بشكوى رسمية ضد النادي الإسماعيلي للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وانضم حمدي النقاز إلى صفوف الإسماعيلي في صيف 2022.

وأوضح النقاز في ذلك التوقيت عبر حسابه على إنستجرام أنه لم يحصل على سوى على 60 % من قيمة تعاقده مع الدراويش عن الموسم الأول.

وشدد اللاعب التونسي على أنه اضطر لرفع شكوى ضد الإسماعيلي، موضحا أنه لم يتلق أي اتصالات رسمية أو شبه رسمية منذ إصدار قرار بوقفه عن اللعب بسبب استحقاق غرامة لنادي الزمالك.

وانتهى الصراع القانوني بين نادي الزمالك والتونسي حمدي النقاز بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر وإلزامه بسداد غرامة مالية للنادي الأبيض.

ولعب النقاز 30 مباراة بقميص الإسماعيلي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

الإسماعيلي حمدي النقاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526066/بعد-قرار-إيقاف-القيد-الإسماعيلي-يكلف-مكتب-استشارات-قانونية-لدراسة-ملف-النقاز