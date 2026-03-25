القضية الخامسة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات النقاز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد نادي الإسماعيلي في قضية خامسة.

وتعرض نادي الإسماعيلي لإيقاف القيد لمدة 3 فترات بتاريخ اليوم 25 مارس 2026.

وعلم FilGoal.com أن تلك القضية تتعلق بشكوى التونسي حمدي النقاز بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وتعتبر تلك القضية هي الخامسة لنادي الإسماعيلي.

وأعلن التونسي حمدي النقاز في أكتوبر 2024 تقدمه بشكوى رسمية ضد النادي الإسماعيلي للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وانضم حمدي النقاز إلى صفوف الإسماعيلي في صيف 2022.

وأوضح النقاز في ذلك التوقيت عبر حسابه على إنستجرام أنه لم يحصل على سوى على 60 % من قيمة تعاقده مع الدراويش عن الموسم الأول.

وشدد اللاعب التونسي على أنه اضطر لرفع شكوى ضد الإسماعيلي، موضحا أنه لم يتلق أي اتصالات رسمية أو شبه رسمية منذ إصدار قرار بوقفه عن اللعب بسبب استحقاق غرامة لنادي الزمالك.

وانتهى الصراع القانوني بين نادي الزمالك والتونسي حمدي النقاز بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر وإلزامه بسداد غرامة مالية للنادي الأبيض.

ولعب النقاز 30 مباراة بقميص الإسماعيلي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.