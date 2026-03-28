اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا

ضمن 4 لاعبين مصريين التواجد في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا للاسكواش.

وتقام بطولة أوبتاسيا للاسكواش (رجال وسيدات) في الفترة من 24 إلى 29 مارس.

وضمن مصطفى عسل وكريم عبد الجواد التواجد في نصف نهائي الرجال.

فيما تأهلت نور الشربيني وهانيا الحمامي لنصف نهائي السيدات.

وتأهل مصطفى عسل لاعب بالم هيلز إلى نصف النهائي بعد فوزه على محمد الشوربجي (إنجلترا) بنتيجة 3-0، بواقع 11-4 و11-7 و11-8.

وفي منافسات السيدات، صعدت نور الشربيني عقب تغلبها على ندى عباس بنتيجة 3-0 (11-9، 11-5، 11-2).

بينما تأهلت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة بفوزها على الماليزية راشيل أرنولد 3-0 (11-8، 11-6، 11-8).

كما حجز كريم عبد الجواد مقعده في الدور التالي بعد انتصاره على يوسف إبراهيم بنتيجة 3-0 (11-4، 11-5، 13-11).

في المقابل، ودعت فريدة محمد المنافسات عقب خسارتها أمام الإنجليزية جورجينا كينيدي بنتيجة 3-0.

نصف النهائي رجال

كريم عبد الجواد × دييجو إلياس (بيرو).. تقام المباراة مساء السبت

مصطفى عسل × جويل ماكين.. تقام المباراة مساء السبت

نصف النهائي سيدات

هانيا الحمامي × ساتومي واتنابي (اليابان).. تقام المباراة مساء السبت

نور الشربيني × جورجينا كيندي (إنجلترا).. تقام المباراة مساء السبت.