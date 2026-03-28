خبر في الجول - اتحاد السلة يحصل على موافقة حضور 500 مشجع في نصف نهائي الدوري

حصل الاتحاد المصري لكرة السلة على موافقة الجهات الأمنية بحضور الجماهير على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد السلة حصل على موافقة الأمن بزيادة عدد الجماهير من 250 إلى 500 مشجع لكل فريق في مباريات قبل نهائي الدوري المصري.

ولعب فريقا الأهلي والمصرية للاتصالات أول مباراتين بدون حضور جماهيري لعدم الحصول على الموافقات الأمنية.

ويتم حجز التذاكر عبر موقع شركة تذكرتي بسعر موحد قدره 100 جنيه للتذكرة.

وشدد اتحاد السلة على أنه يعمل بكل جهد وشغف من أجل عودة الجماهير للمدرجات بكامل طاقتها، لأن وجودهم يمثل روح اللعبة وقوتها الحقيقية.

ويشدد الاتحاد على ثقته الكبيرة في جماهير كرة السلة ويهيب بالجيمع الالتزام بالروح الرياضية التي عهدها منهم.

وكان الزمالك قد واجه الاتحاد السكندري على صالة برج العرب في أول مباراتين بحضور 500 مشجع لكل فريق.

وتقام المباراتان الثالثة والرابعة من المواجهتين على صالة العاصمة الإدارية.