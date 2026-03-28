خبر في الجول - اتحاد السلة يحصل على موافقة حضور 500 مشجع في نصف نهائي الدوري

السبت، 28 مارس 2026 - 00:46

كتب : هاني العوضي

ميدو طه - الاتحاد ضد الزمالك كرة سلة

حصل الاتحاد المصري لكرة السلة على موافقة الجهات الأمنية بحضور الجماهير على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد السلة حصل على موافقة الأمن بزيادة عدد الجماهير من 250 إلى 500 مشجع لكل فريق في مباريات قبل نهائي الدوري المصري.

ولعب فريقا الأهلي والمصرية للاتصالات أول مباراتين بدون حضور جماهيري لعدم الحصول على الموافقات الأمنية.

كرة سلة - بعد قرار وزارة الرياضة.. تعديل مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري المصري كرة سلة - كما كشف في الجول.. إيقاف مدرب الأهلي مباراتين وغرامة مالية كرة سلة - بعد أول مباراتين.. الاتحاد يعلن الموافقة على حضور 500 مشجع بصالة العاصمة كرة سلة - تعادل في السلسلة.. الأهلي يعوض خسارته ويهزم الاتصالات

ويتم حجز التذاكر عبر موقع شركة تذكرتي بسعر موحد قدره 100 جنيه للتذكرة.

وشدد اتحاد السلة على أنه يعمل بكل جهد وشغف من أجل عودة الجماهير للمدرجات بكامل طاقتها، لأن وجودهم يمثل روح اللعبة وقوتها الحقيقية.

ويشدد الاتحاد على ثقته الكبيرة في جماهير كرة السلة ويهيب بالجيمع الالتزام بالروح الرياضية التي عهدها منهم.

وكان الزمالك قد واجه الاتحاد السكندري على صالة برج العرب في أول مباراتين بحضور 500 مشجع لكل فريق.

وتقام المباراتان الثالثة والرابعة من المواجهتين على صالة العاصمة الإدارية.

سلة – الاتحاد المصري يوقع غرامة على ثلاثي المصرية للاتصالات بعد مباراة الأهلي خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر لمباريات نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة كرة سلة - بعد قرار وزارة الرياضة.. تعديل مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري المصري كرة سلة - كما كشف في الجول.. إيقاف مدرب الأهلي مباراتين وغرامة مالية كرة سلة - بعد أول مباراتين.. الاتحاد يعلن الموافقة على حضور 500 مشجع بصالة العاصمة كرة سلة - تعادل في السلسلة.. الأهلي يعوض خسارته ويهزم الاتصالات انتهت كرة سلة - الأهلي (89)-(79) الاتصالات.. انتصار الأحمر كرة سلة - تعادل في السلسلة.. الاتحاد يهزم الزمالك بفارق 20 نقطة في المباراة الثانية
كلوب: سيظل هناك فراغ في ليفربول بعد رحيل محمد صلاح 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
الحاجي ضيوف: يجب منحنا نجمة ثالثة إذا فزنا في المحكمة 20 دقيقة | أمم إفريقيا
الظهور الأول لمدربه الجديد.. المغرب يتعادل مع الإكوادور ويهدر ركلة جزاء مجددا 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
قلص الفارق بقائمة الهدافين التاريخيين.. محرز يسجل في فوز الجزائر على جواتيمالا 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
سلة – الاتحاد المصري يوقع غرامة على ثلاثي المصرية للاتصالات بعد مباراة الأهلي 34 دقيقة | كرة سلة
وزير الشباب والرياضة: ننتظر الكثير من هذا الجيل لمنتخب مصر 41 دقيقة | الكرة المصرية
سعود عبد الحميد: علينا التعلم من الخسارة أمام مصر.. والمنتخب السعودية لا ينقصه شيء 48 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - اتحاد السلة يحصل على موافقة حضور 500 مشجع في نصف نهائي الدوري 51 دقيقة | كرة سلة
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
