قلص الفارق بقائمة الهدافين التاريخيين.. محرز يسجل في فوز الجزائر على جواتيمالا

السبت، 28 مارس 2026 - 01:12

كتب : FilGoal

الجزائر

اكتسح منتخب الجزائر خصمه جواتيمالا بالفوز عليه 7-0 وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

وسجل أهداف الجزائر كل من: أمين جويري هدفين، رياض محرز، أشرف عبادة، حسام عوار، فاريس جيديميس، أحمد بو علي.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة منتخب أوروجواي الثلاثاء المقبل وديا.

وافتتح أمين جويري أهداف منتخب الجزائر بعد مرور 19 دقيقة من انطلاق المباراة بصناعة من رامي زروقي.

وعزز رياض محرز تقدم الجزائر بالهدف الثاني في الدقيقة 31 من علامة الجزاء وقلص الفارق مع إسلام سليماني في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب.

ووصل محرز للهدف الـ 38، بينما يتصدر سليماني القائمة برصيد 46 هدفا.

وضاعف أشرف عبادة النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 45+1 بصناعة من محمد الأمين عمورة.

ومع بداية الشوط الثاني سجل حسام عوار الهدف الرابع للمنتخب الجزائري بعد مساهمة من ريان آيت نوري.

وتمكن أمين جويري من تسجيل هدفه الثاني والخامس لمنتخب الجزائر عند الدقيقة 60.

وسجل فاريس جيديميس هدف الجزائر السادس في المباراة ليوسع شريط أهدافها.

واختتم سباعية الجزائر أحمد بو علي عند الدقيقة 82، ليحقق المنتخب الجزائري انتصار كبير أكد به استعداده لكأس العالم 2026.

ويستعد لمواجهة منتخب أوروجواي الثلاثاء المقبل في مباراة ودية مثيرة استعدادا لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب الجزائر في المركز في المجموعة العاشرة مع كل من: الأرجنتين، والنمسا، والأردن، ولمعرفة المجموعات الآخرى من هنا.

